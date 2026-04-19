No hay crisis en Camela tras unas confusas declaraciones de Ángeles sobre su cuñado 'Dioni'

Unas reflexiones de la componente femenina de Camela, Ángeles, en su cuenta de Instagram, originaron entre sus seguidores la idea de que el dúo se separaba, después de su espectacular carrera de éxitos discográficos y múltiples actuaciones, en directo y en televisión, hasta ser quien más discos vende en España.

¿Qué decía ella en su soliloquio que tanto asombro originó en las redes sociales? Un pensamiento: "Quien no se sienta libre no puede ser feliz". Lo que se interpretó como una ruptura de Camela, en el sentido de que Ángeles se llevaba mal con su cuñado, Dioni. Pasados unos días, el embrollo fue perdiendo fuerza. Ella hubo de recurrir de nuevo a su cuenta para aclarar que se la había malinterpretado. Sus seguidores podían estar tranquilos y felices como aseguraba estaban ella y su compañero artístico.

Son más de treinta años los que lleva en activo Camela. Se formó con tres miembros, amigos y del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, el mismo de donde procedían los Pecos y el futbolista Raúl, por citar nombres muy reconocidos. Eran: Dionisio Martín Lobato, Miguel Ángel Cabrera Jiménez y María de los Ángeles Muñoz Dueñas. El primero, cantante; ella, vocalista y el tercero, teclista.

Cada uno del trío tenía sus ocupaciones. Miguel Ángel, transportista; Mari Ángeles, trabajadora en una imprenta y Dioni, más que nada casi siempre ocupado en crear canciones. Se reunían en sus ratos de ocio para ensayar, iban a bares de su barrio y cantaban sus baladas y rumbas. Como obtenían buena respuesta de sus convecinos dieron en preparar unas cuantas maquetas, al principio algo chapuceras dado el material con que las hacían; perfeccionándolas, siguieron otras, ya con mejores materiales, y la ayuda económica de familiares y amigos. Aquellas pruebas llegaron a oídos del responsable de una modesta discográfica, que los contrató.

Aquellas iniciales composiciones de Camela respondían al género conocido como tecno-rumba, o tecno-pop, que comenzó a principios de 1990. Camela grabó su primer disco de estudio, que se comercializó en casetes, tanto en bares como en mercadillos. Les costó en sucesivas grabaciones llegar hasta las emisoras más potentes. Lo suyo fue aquello "de oreja a oreja", sin ayuda de las promociones habituales en el negocio. De ahí el mérito del entonces trío, de una verdadera popularidad conseguida simplemente por el eco de sus canciones, sencillas, directas a cuantos las escuchaban fuera de los circuitos comerciales. Con un pegadizo sonido que, perfeccionándolo poco a poco, tenía ecos aflamencados con toques pop conseguidos con sintetizadores, secuenciadores y bases tecno.

Iban vendiendo de sus casetes y discos miles de copias hasta llegar en la actualidad a una cifra poco corriente: diez millones. El eco de esas canciones de amor y desamor, nada complicadas y fáciles de tararear, muy pegadizas, llegó a Hispanoamérica, donde en Chile actuaron cara al público con una respuesta semejante a la que ya recibían aquí.

Aquellas emisoras que no los tuvieron en cuenta terminaron por transigir y programaron, al fin, sus creaciones, al igual que en televisión, cadenas que los invitaron a sus mejores programas musicales. Entre tanto, Camela seguía obteniendo elevadas cifras de ventas de sus discos y quienes ostentaban las listas de éxitos, que hacían oídos sordos, acabaron en justicia situándolos en los primeros puestos. Comentaristas musicales y otros profesionales, que en principio consideraban a Camela como una formación de poca estima, también rectificaron su creencia de que ese trío nunca llegaría a nada, precario y vulgar.

Desde 1995 en adelante, sus canciones más apreciadas fueron: "Cuando zarpa el amor", "Háblale de mí", "Palabras de papel", "Amor imposible", "Has cambiado mi vida", "Junto a mí", "Me gustan tus ojos", "Lágrimas de amor" y muchas otras, hasta llegar a la más reciente, de este año, "Nunca te he olvidado". Preparan un álbum en los próximos meses. Y tienen un calendario de actuaciones que los sitúan entre los grupos de mayor cotización en el mercado.

Tuvieron un problema gordo en 2013. Y es que el teclista, Miguel Ángel, estaba en desacuerdo con sus dos compañeros, resolviendo abandonar el trío, lo que luego, cuando Camela quedó en dúo, lamentaría mucho, ya que Dioni y Ángeles comenzaron a forrarse. Sin embargo, por la vida sencilla y modesta que siempre llevaron, no dejaron su barrio, cuando podían por sus ahorros, trasladarse a una residencia de más prestancia y confort. Dioni tiene su familia y Ángeles se casó también, en 2004, pero en las entrevistas no da detalles de su intimidad. Durante un tiempo, al principio de Camela, se creyó que esa pareja estaba casada o eran hermanos. La esposa de Dioni es hermana de Ángeles. Dioni, por cierto, lleva sangre gitana, procedente de sus abuelos.

Dioni y Ángeles se dedican a procurarse su propio repertorio. Ella, a propósito de esa falsa noticia de que iban a separarse, ha dicho: "Escribo canciones y poesías, y eso no tiene por qué tener algo relativo a mi vida". Es decir: inventa historias de amor y desamor sin que ello afecte a su relación artística con su compañero.

¿Que alguna vez hayan discutido? Puede. Llevando juntos tantos años como dúo musical, casi todos los días juntos en actuaciones, giras, entrevistas, no sería de extrañar que a veces hayan tarifado. Pero siempre han antepuesto la realidad. Y es que Camela es un río de dinero. Separados, lo más probable es que ninguno de los dos tuviera la misma suerte en solitario.

Ocurrió últimamente que Dioni sufrió una rotura muscular, lo que les obligó a estar descansando a la fuerza. Hubo cierto silencio sobre el futuro inmediato de Camela, sus grabaciones, sus galas. Añádase a eso aquel comentario en Instagram de Ángeles, y eso disparó el bulo de que el dúo se rompía. Afortunadamente para los miles y miles que aprecian su música, siguen vivitos y coleando.