El mundo de la música permanece en vilo tras el aparatoso accidente sufrido por Dani Fernández. El artista de 34 años ha tenido que ser ingresado y operado de urgencia este domingo debido a una grave lesión sufrida en pleno directo. Según ha confirmado el propio cantante y ha detallado la revista Lecturas, los hechos ocurrieron la noche del sábado durante su multitudinario concierto en el Roig Arena de Valencia, un evento que formaba parte de su exitosa gira nacional.

En mitad de su actuación, mientras se entregaba a su público, el intérprete de Todo cambia sufrió una caída que obligó a detener el espectáculo durante casi treinta minutos. Pese a la gravedad del golpe y el evidente dolor, Fernández demostró una profesionalidad inquebrantable al regresar al escenario para completar el show con el brazo en cabestrillo. Nada más bajar del escenario, fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario para evaluar el alcance del daño.

A través de sus redes sociales, el artista compartió un primer mensaje de tranquilidad para sus seguidores: "Hola gente, cómo estáis viendo en redes, esta noche he tenido un percance, pero por suerte he podido terminar el concierto. Ahora estamos comprobando que todo está bien, gracias por la preocupación". Sin embargo, las pruebas médicas posteriores arrojaron un diagnóstico más complicado de lo previsto inicialmente.

Desde la cama del hospital y visiblemente afectado por la situación, el manchego comunicó el parte médico definitivo: "Ya estoy en el hospital, me han dado malas noticias, o mejores de lo que podía haber pasado porque podía haber pasado cualquier cosa. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro, mañana de urgencia me van a tener que operar, no sabemos cómo va a ser la recuperación". Esta intervención, programada para hoy domingo, busca estabilizar la articulación y comenzar cuanto antes el proceso de rehabilitación.

A pesar del contratiempo, Dani Fernández ha querido mostrar su gratitud hacia el equipo médico y hacia los fans valencianos que presenciaron el accidente. "Podía haber sido peor, estoy bien, todos han actuado muy rápido. Dar las gracias a todo el equipo médico que enseguida ha estado ahí", afirmó, añadiendo una reflexión sobre su esfuerzo por no cancelar la cita: "He intentado terminar el bolo como he podido. Podía haber sido una noche mejor pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro".

La gran incógnita ahora recae sobre su calendario profesional. El cantante se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera, con una agenda repleta de citas tanto en España como en México, incluyendo plazas como Pamplona —prevista para el próximo fin de semana—, Ciudad de México, Sevilla o Madrid, donde ya cuelga el cartel de "entradas agotadas". "Ya os iré contando qué va a pasar con el resto de la gira. Yo quiero, estaba hablando con el médico de estar lo antes posible, pero bueno, no os preocupéis, os iremos informando", explicó con resignación.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar. Figuras públicas como Lara Álvarez, Máximo Huerta, Fonsi Nieto o Dani Martínez, además de la propia organización del Roig Arena, han inundado sus perfiles de mensajes de apoyo. Por el momento, el artista permanecerá out de la vida pública para centrarse exclusivamente en un postoperatorio que determinará cuándo podrá volver a empuñar un micrófono y reencontrarse con sus seguidores sobre las tablas.