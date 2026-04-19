La reciente y mediática relación entre Tana Rivera y el torero peruano Andrés Roca Rey cuenta con un antecedente hasta ahora desconocido que sitúa a la influencer Rocío Osorno en el centro del conflicto. La información ofrecida por el programa Fiesta, manejada por los colaboradores Saúl Ortiz y Juan Luis Galiacho, sugiere que los vínculos entre los protagonistas son mucho más complejos de lo que sabíamos hasta ahora.

La noticia parte de una revelación de Saúl Ortiz, quien sostiene que Roca Rey y Rocío Osorno mantuvieron un idilio secreto hace algo más de un año. Este romance, que se habría prolongado durante varios meses, habría coincidido en el tiempo con la relación que el diestro mantenía con una joven de nacionalidad mexicana, un detalle que añade capas al currículum amoroso del diestro. En aquel entonces, Tana Rivera, quien mantiene una estrecha amistad con la diseñadora sevillana, ya sospechaba de las intenciones del torero.

Según Ortiz, la hija de Eugenia Martínez de Irujo no dudó en alertar a su amiga sobre el perfil sentimental de Andrés. El periodista ha citado fuentes directas del entorno más íntimo de la joven: "Una persona de la cuadrilla de Tana, en la que también está Victoria Federica, me cuenta que en aquel momento Tana le dijo a Rocío Osorno que tuviera cuidado con Andrés y que ella no se fiaría mucho de él". La frase textual "no te fíes de él" resuena ahora con especial fuerza, dado que ha sido la propia Tana quien, meses después de aquel consejo, ha iniciado un noviazgo formal con el torero, consolidando una relación que ya se mueve con naturalidad en los círculos de la aristocracia y la tauromaquia.

Este giro de los acontecimientos ha generado una paradoja que no ha pasado desapercibida para los colaboradores del programa. Resulta llamativo que Rivera, tras haber advertido a Osorno sobre la falta de fiabilidad del diestro, haya decidido apostar firmemente por él. Sin embargo, la historia no termina en una simple contradicción personal, sino que apunta a una posible represalia por parte de la diseñadora sevillana.

Juan Luis Galiacho ha ido un paso más allá al desvelar las sospechas que recaen sobre la autoría de la filtración del romance actual. El periodista ha señalado directamente a Osorno como la posible fuente que dio el soplo a la prensa sobre los encuentros entre Tana y Roca Rey: "Dicen las malas lenguas que habría sido Rocío Osorno la que filtró la relación entre Tana Rivera y Roca Rey". Según esta tesis, la influencer habría actuado movida por el despecho o a modo de venganza tras descubrir que su amiga está saliendo con el hombre del que ella misma recibió advertencias negativas.

El papel de Victoria Federica también ha salido a la luz en esta red de informaciones. La hija de la infanta Elena, pieza clave en este grupo de amigos, habría seguido con asombro la evolución de los hechos. Leticia Requejo ha aportado que la sobrina del rey Felipe VI "se entera por amigos" de la confirmación oficial del romance, lo que indica que, a pesar de la cercanía del grupo, existen parcelas de información que se han manejado con extrema cautela. Mientras Tana Rivera y Roca Rey parecen avanzar hacia una relación estable, la sombra de la traición y las deudas sentimentales del pasado continúan alimentando el debate sobre los verdaderos motivos que dinamitaron la amistad entre la hija del duque de Montoro y la exitosa empresaria sevillana.