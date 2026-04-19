Tras más de dos décadas de unión sentimental y profesional, una de las parejas más estables del panorama artístico español ha decidido poner fin a su historia. Paz Vega y Orson Salazar se divorcian después de veinticinco años de matrimonio, una noticia que ha sido adelantada en exclusiva por el periodista Diego Reinares en el programa Fiesta de Telecinco. La pareja, que celebró sus bodas de plata el pasado mes de marzo, pone así punto final a una relación de la que nacieron sus tres hijos: Orson, Ava y Lennon.

La confirmación de la ruptura llega tras varios días de intensas especulaciones motivadas por una serie de mensajes crípticos y melancólicos que la actriz sevillana compartió en sus redes sociales. En dichas publicaciones, Paz Vega ya dejaba entrever un profundo malestar emocional que alertó a sus seguidores. "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta de que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser...", reflexionaba la intérprete. En el mismo texto, añadía con crudeza: "Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer".

Según la información manejada por Fiesta, la separación no solo responde a un desgaste afectivo, sino que existen motivos de índole financiera que habrían dinamitado la confianza en el seno del matrimonio. Orson Salazar no solo era el compañero de vida de la actriz, sino que ejercía como su representante y gestionaba el entramado económico de la familia. Diego Reinares ha explicado que se trata de una ruptura "muy dolorosa para la actriz, envuelta en unas circunstancias que podemos dar midiendo mucho las palabras". El periodista profundiza en la raíz del conflicto señalando que existe "una profunda tristeza y una profunda decepción, no solo en el ámbito de lo personal y de lo afectivo, sino también de lo económico y de los negocios que tenían en común".

La pérdida de confianza parece ser el factor determinante. Reinares sostiene que Paz Vega habría otorgado "muchos poderes económicos" a su marido a lo largo de los años, una gestión que ahora habría pasado factura a la estabilidad del hogar. En esta misma línea, el colaborador Saúl Ortiz ha aportado datos más específicos sobre el origen del desengaño, apuntando que la actriz "ha descubierto un pufo o una deuda" que desconocía. Esta situación financiera habría derivado en consecuencias materiales graves; Ortiz hace alusión directa a "dos casas que ha perdido la actriz por estos problemas económicos porque están en situación de embargo".

A pesar de que la noticia ha trascendido recientemente, el entorno cercano a la pareja ya venía advirtiendo que la ganadora del Goya no atravesaba un buen momento anímico. Por su parte, el periodista Aurelio Manzano ha precisado, según sus propias fuentes, que la ruptura efectiva se habría producido "en torno a principios de año", aunque han mantenido la discreción hasta que la situación se ha vuelto insostenible. La disolución de este tándem, como lo definen en su círculo íntimo, supone un giro radical en la vida de Paz Vega, quien ahora se enfrenta a un complejo proceso de reestructuración personal y patrimonial tras descubrir que los cimientos de su sociedad con Salazar se habían quebrado.