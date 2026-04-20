Anabel e Isabel Pantoja, desoladas por la muerte del director musical de la tonadillera

Completamente al margen del habitual foco mediático y recluida en Gran Canaria, donde disfruta de una nueva etapa vital en la tranquila zona residencial de Maspalomas, Isabel Pantoja ha abandonado su hermetismo por unos minutos para recurrir a las redes sociales. La razón de esta reaparición pública ha sido mostrar su tristeza por el reciente fallecimiento de su director de orquesta, Víctor Eloy López Cerezo, a los 43 años de edad, a causa de una enfermedad que padecía desde hacía aproximadamente un año.

Compungida por la irreparable pérdida, la artista andaluza ha querido rendir homenaje a una figura clave en su carrera reciente, ya que es un músico que la ha acompañado durante incontables horas sobre el escenario, especialmente en su última gira conmemorativa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Pantoja ha escrito unas sentidas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que aparece compartiendo momentos profesionales junto a él. "Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional y sobre todo un ser muy querido. Queridísimo Víctor, que en gloria estés", ha dejado plasmado.

Este doloroso varapalo personal llega en un momento de gran aislamiento voluntario para la artista. A pesar de las muchas especulaciones que circulan diariamente sobre el futuro de la tonadillera y acerca de su compleja situación familiar, especialmente ahora que parece haber acercado posturas con su hijo Kiko Rivera, ella había preferido mantenerse en un segundo plano. Durante el último año, ha evitado pronunciarse sobre las numerosas polémicas que rodean a sus parientes más cercanos.

No ha sido la única que ha querido dejar su mensaje de condolencia. Anabel Pantoja, ha compartido un vídeo del director durante un ensayo con Isabel Pantoja para darle el último adiós: "Maestro, jamás olvidaré tu profesionalidad, educación, y ARTE. Fue un placer trabajar a tu lado. Injusta tu marcha", ha escrito, junto a un emoji de un corazón roto que refleja su triste estado de ánimo por la noticia.