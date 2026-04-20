Carlos Alcaraz presume de familia en la alfombra roja de los Premios Laureus

Carlos Alcaraz acudió este lunes a la ceremonia de entrega de los Premios Laureus 2026, donde se alzó con el premio a ‘Mejor deportista masculino’ del año en una categoría cuya nominación compartía con Jannik Sinner, Marc Márquez, Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis y Tadej Pogačar. Los galardones, considerados los Oscar del deporte, volvieron a Madrid por tercer año consecutivo y desplegaron su alfombra roja en el Palacio de Cibeles para reconocer tanto la excelencia deportiva individual y colectiva como gestos de deportividad o iniciativas sociales mediante los valores del deporte.

Esta es la segunda estatuilla para el tenista español, ganador del de 'Revelación' de 2024. El murciano se convirtió, con 22 años, en el más joven en conseguir este Laureus que ya tenían su compatriota Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic, presentador de la gala junto a la esquiadora Eileen Gu, y el suizo Roger Federer.

Alcaraz no acudió solo a la gala, lo hizo acompañado de su pilar fundamental: su familia y su equipo. En la alfombra roja posaron sus padres, Carlos Alcaraz González y Virginia Garfia Escandón, a quienes hemos visto sufrir y celebrar a partes iguales desde los palcos de las diferentes citas deportivas de Carlitos, viviendo como nadie sus triunfos y derrotas.

Carlos Alcaraz padre tiene más presencia mediática, dirige la Carlos Alcaraz Academy y es una figura clave en la gestión de la carrera de su hijo, además de ser vicepresidente de la Fundación Carlos Alcaraz. Virginia Garfia es mucho más discreta y gran parte del tiempo lo ocupa en el cuidado de su familia y sus obligaciones profesionales en la localidad de El Palmar (Murcia). Participa como vocal en el patronato de la Fundación Carlos Alcaraz pero, sobre todo, es una pieza clave en la estabilidad emocional del campeón.

En la foto también aparecen Álvaro, Jaime y Sergio, hermanos del deportista, que también están muy relacionados con el mundo del tenis. El mayor de los cuatro fue tenista, monitor de tenis y ejerce de apoyo clave y sparring en el equipo de Carlos, considerado además un amuleto para él.

Jaime Alcaraz, que cumplirá 15 años el próximo mes de junio, fue subcampeón del Mutua Madrid Open sub-16 y en marzo de este año se proclamó campeón sub-15 del Challenger de Murcia tras ganar en la final a Rodrigo Burgos por 6-1 y 6-2. Sergio, el pequeño de los Alcaraz, también se prepara para iniciar una carrera en el mundo del tenis.

La emoción del ganador

"Este premio reconoce mi temporada 2025, una temporada llena de momentos inolvidables para mí. Ganar dos 'Grand Slam' y acabar como número uno del año es algo que soñaba desde que era pequeño, pero no solo pienso en los trofeos y en los resultados, pienso en ese viaje, en el trabajo, en los momentos y la gente que ha estado a mi lado y todo lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino", dijo en su discurso.

El murciano recordó que este es un premio "emotivo" en lo personal porque lo han recibido deportistas que ha "admirado" y que "ha inspirado a generaciones y que ha hecho historia". "Poder decir que mi nombre forma parte de algo como esto es un sueño", apuntó.

"Al final de tu carrera la gente se acuerda de tus títulos, pero la manera en la que tratas a los demás, la persona que eres cada día, eso es lo que queda sobre todo y es lo que me importa sobre todo. Y por eso quiero dar las gracias a mi familia, a mi equipo, y desde lo más profundo de mi corazón decirles las gracias. Gracias de verdad por este honor, es una noche que no voy a olvidar jamás y un momento que guardaré en mi corazón para siempre", sentenció.