Carlos Baute se disculpa por gritar "¡Fuera la mona!" a Delcy Rodríguez: "Me dejé llevar por la emoción"

Carlos Baute se ha visto envuelto en una fuerte polémica después de que el pasado sábado, durante su actuación en la Puerta del Sol con motivo del acto de María Corina Machado, dedicara unas palabras de rechazo a Delcy Rodríguez. "¡Fuera la mona!", gritó en varias ocasiones en referencia a la presidenta encargada de Venezuela durante su aparición previa al discurso de la premio Nobel de la Paz.

El comentario, replicado por gran parte del público presente, ha sido tachado de "racista" en redes sociales y el cantante se ha enfrentado estos días a infinidad de críticas. Por este motivo, ha compartido un vídeo en sus perfiles de redes sociales para pedir disculpas en un momento en el que "me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte".

ATENTOS | Desde Madrid se escucha fuerte y claro lo que queremos todos los venezolanos: "Fuera la mona, fuera la mona" Que buen sábado. pic.twitter.com/EbKZK7h8SE — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) April 18, 2026

"Soy fiel creyente de que hacer las cosas bien es lo que te permite tener una vida plena. Hoy es un día para reafirmar quién soy y los valores con los que he vivido siempre. Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión. No soy racista. Soy un cantante que ama a su país, a su familia y a Dios", comienza su texto.

"Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien. No creo en el insulto como camino. Venezuela ha vivido durante muchos años momentos difíciles, donde el respeto muchas veces ha faltado... y aun así, siempre he creído en mantenerme desde el lado de los valores, el respeto y la unión", continúa.

Soy fiel creyente de que hacer las cosas bien es lo que te permite tener una vida plena.

Hoy es un día para reafirmar quién soy y los valores con los que he vivido siempre. Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión. No soy racista.

Soy un cantante que ama a su… pic.twitter.com/7PGeVO1oWX — Carlos Baute (@carlosbaute) April 20, 2026

En este sentido, el artista venezolano afincado en España asegura que reitera sus "disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso. Mi compromiso sigue siendo el mismo: mi país, mi gente... y construir desde el respeto, la unión y una Venezuela libre, en democracia y próspera en el futuro", sentencia.