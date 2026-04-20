El cambio drástico de Antonio Orozco: de los 127 kilos al ayuno y la terapia

Antonio Orozco atraviesa un momento especialmente positivo: su documental 'El método Orozco' ha sido todo un éxito en Prime Video. Este logro supone una gran satisfacción para un proyecto muy personal en el que el artista explica cómo tuvo "que frenar para poder avanzar", incluyendo razones relacionadas con su salud.

La obra recorre sus 25 años de trayectoria musical, con un espacio destacado para sus hijos, entre ellos Jan, de 18 años. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del documental es el proceso que el propio cantante comparte sobre su recuperación física y emocional, con un objetivo claro: "crear el mejor disco de su vida". Para lograrlo, Orozco emprendió un cambio profundo tras atravesar una depresión, buscando su mejor versión tanto a nivel físico como mental. En este camino ha contado con el apoyo de tres figuras clave, a quienes define como sus ángeles sanadores: su médico, su psicólogo y su productor, John.

En cuanto a su estado físico, el artista reconoce que no era consciente de lo deteriorado que estaba. "Pesaba 127 kilos. La primera decisión que tomé fue hablar con un médico. Me senté delante de él y me dijo: 'Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, te pueden pasar cinco cosas, y ninguna de las cinco te va a gustar'", ha explicado.

"Cualquier cosa con azúcar"

Su médico, Javier Tapias, también participa en el documental, detallando cómo se planteó la recuperación del cantante a partir de tres pilares esenciales: "Una vía en la que íbamos a cuidar muy al detalle, su alimentación; otra, su ejercicio físico; y, por último, cerrar el círculo mediante un seguimiento psicológico".

El propio Orozco recuerda sus antiguos hábitos: "En un día remoto como hoy, hubiese cenado, me hubiese levantado a medianoche con ganas de comer, me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar. Un día normal". Actualmente, en cambio, asegura haber alcanzado rutinas como "17 horas y 30 minutos de ayuno" dentro de su proceso. Aun así, se subraya que cada caso es distinto y no se profundiza en todos los detalles médicos. El cantante también pone en valor el trabajo realizado con su psicólogo, Cristian Ochoa, en su búsqueda de bienestar: "Yo nunca había estado en terapia con un psicólogo y ahora creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida".

Este nuevo proyecto promete conquistar tanto a sus seguidores como a quienes deseen conocerlo en profundidad. No es la primera vez que el artista se muestra de forma tan abierta: en 2012 presentó 'D1EZ. Siempre Imperfectos', un trabajo en el que repasaba su primera década en la música desde el Gran Teatre del Liceu.