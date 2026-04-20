El romántico beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo que desató la locura en Nueva York

Alejandro Sanz continúa cosechando éxitos a nivel internacional con su actual gira mundial, bautizada como ¿Y ahora qué?. Esta nueva etapa en la dilatada carrera del cantante está demostrando su innegable poder de convocatoria, logrando colgar el cartel de entradas agotadas en más de la mitad de las fechas programadas. Actualmente, su periplo musical le está llevando por diversos escenarios de Estados Unidos y el continente americano, antes de poner rumbo de regreso a España.

Tras arrasar recientemente en México, su paso por Nueva York ha reafirmado que vive uno de los momentos más dulces y estables sobre los escenarios. Fue un concierto en el que Alejandro Sanz protagonizó uno de los momentos más románticos de la noche: durante la interpretación del conocido tema Hoy no me siento bien, el cantante decidió dar una sorpresa a sus seguidores al invitar a subir al escenario a su actual pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. Allí compartieron un baile en total sintonía y protagonizaron un cariñoso beso que desató una sonora ovación por parte del público.

Consciente de la relevancia y de lo especial que resultó la cita neoyorquina, el propio músico quiso compartir la experiencia a través de sus redes sociales con el mensaje: "Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia", escribió.

Entre los fans estadounidenses que llenaron el Barclays Center de Nueva York se encontraba Alejandra Gere, gran amiga y admiradora del cantante.

Tras el concierto, ambos se vieron dejando constancia en redes sociales: "Anoche, de la mano de Alejandro Sanz, volvimos a volar. Sus canciones nos llevaron por caminos de memoria, de emoción y de vida, despertando recuerdos antiguos y sentimientos nuevos, todos entrelazados en un mismo lugar", señala. "Gracias, Alejandro, por abrirnos siempre tus puertas y regalarnos, una vez más, un pedazo de tu corazón". En ese encuentro tampoco faltó Stephanie Cayo.