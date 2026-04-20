Los 'suegros' de Roca Rey apoyan al torero en la plaza

Tana Rivera no acudió a la plaza de toros de La Maestranza el pasado viernes para ver torear a su novio, Andrés Roca Rey. Quizás decidió no acudir para evitar convertirse en el centro de atención. Sí lo hicieron Fran Rivera y Lourdes Montes, que fueron los primeros que se pusieron de pie para aplaudir al matador peruano. Roca Rey fue preguntado por su relación y respondió amablemente a la prensa que no suele leer mucho este tipo de noticias, y menos en plena temporada, pero que espera que escribamos bien de él.

Juan Carlos I ha hablado en el diario francés Le Figaro con cautela: "Siempre debo prestar atención a lo que digo", rememorando los tiempos en los que Felipe González le apoyaba, pese a ser republicano. Además de criticar al Gobierno, destaca el papel de la Corona: "La monarquía es buena para el pueblo, aporta estabilidad". Defiende los toros y la caza por ser la Fiesta Nacional. Por primera vez, se "moja" a favor de su nieta, la princesa Leonor, para quien pide "un mayor protagonismo", teniendo en cuenta que proyecta "una imagen muy buena de la monarquía".

Para el director de Es la Mañana de Federico, "el rey Juan Carlos I tiene olfato para ver dónde va la opinión pública y ha visto que La Maestranza ha sido una apoteosis y de pronto piensa: 'A ver si me he pasado'. Lo compensa con estas declaraciones; si bien en lo referente a la princesa de Asturias, tiene razón. Debería tener mayor protagonismo".

Felipe VI estuvo presente en la confirmación de los príncipes daneses Vincent y Josephine de Dinamarca. El monarca acudió en solitario en un acto que no estaba programado en la agenda oficial de la Casa Real. Por su parte, la infanta Cristina ya está completamente rehabilitada, por lo que parece. Este fin de semana la hemos visto junto a su hijo Pablo y su nuera Johanna Zott en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona. El día anterior, su exmarido, Iñaki Urdangarin, y Ainhoa Armentia también han estado en la grada dándose besos.

Isabel Pantoja ha despedido a su director de orquesta, Víctor Eloy López, fallecido a los 43 años. Anabel Pantoja también se ha sumado al pésame: "Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional y, sobre todo, un ser muy querido. Queridísimo Víctor, que en gloria estés". La tonadillera inicia el 27 de abril su gira americana en Perú.