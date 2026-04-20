Violeta Mangriñán advierte a Fabio sobre una infidelidad: "Si me pone los cuernos de nuevo, el problema sería suyo"

Siete años después de que su romance naciera bajo el sol de Honduras en Supervivientes, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio siguen siendo una de las parejas más mediáticas de las redes. Violeta hace referencia una y otra vez a que "todos se le adelantan a Fabio" para pedirle matrimonio. Y es que después de subir una imagen de su mano con un anillo las dudas de los seguidores volvieron a surgir.

La influ aclara tras una ronda de preguntas que le da "absolutamente igual casarse" ya que nunca le ha hecho "ilusión" ni ah formado parte de "ninguna de sus listas de propósitos a cumplir". Asimismo, ha asegurando que lo que pone en redes es "puro contenido", aunque no le importaría lo que pasase en un futuro, ya que ahora mismo "no es un buen momento" por todos los proyectos que tiene la pareja en mente profesionales.

Sin embargo, la estabilidad de la que gozan hoy, con dos hijas en común, no ha impedido que la influencer valenciana hable con total naturalidad sobre los límites de su relación y los errores del pasado.

Violeta ha abordado sin tapujos el tema de los celos y la fidelidad. Ante la curiosidad de sus seguidores, la creadora de contenido ha asegurado que vive su relación con absoluta calma: "Si fuese celosa no hubiese podido estar con Fabio. Siempre he estado muy tranquila, duermo feliz por las noches cuando no está", ha confesado, bromeando con que su hija Gia es la única que realmente le quita el sueño. "El que quiere ponerte los cuernos te los pone", ha escrito.

Un ultimátum marcado por el pasado

La sinceridad de Violeta ha ido un paso más allá al recordar el mediático "desliz" que tuvo el italiano poco después de salir del reality en 2019, cuando se besó con una chica en una discoteca. Aunque en su momento decidió apostar por el perdón —bromeando con que Fabio "era demasiado guapo" para dejarlo ir—, la valenciana ha dejado claro que esa carta ya ha sido jugada.

"Si me pone los cuernos de nuevo, el problema sería suyo y no mío", ha sentenciado.

La influencer ha subrayado que la decisión de dar una segunda oportunidad fue clave para la formación de su familia actual, pero el mensaje para el artista es claro: "Ya sabe que no hay más oportunidades, así que, como lo considero un chico listo, supongo que lo tiene claro", concluyó de forma tajante.

A pesar de haberlo dejado fuera de su testamento recientemente —una decisión que ella misma aclaró con naturalidad—, ambos siguen demostrando que, más allá de los titulares, su prioridad absoluta son sus hijas, Gala y Gia.