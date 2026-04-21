¿Dardo a Risto Mejide? La tarta de Laura Escanes que ha encendido las redes sociales

La influencer catalana organizó una fiesta inolvidable en la que no faltó nadie de su círculo más íntimo, capturando cada momento en una serie de fotografías que ya acumulan miles de "likes". Sin embargo, más allá del despliegue visual, ha sido un detalle en la repostería lo que ha desatado una auténtica tormenta en las redes sociales.

Pese al revuelo, Escanes suele abordar con total naturalidad las polémicas que la rodean, por lo que no se descarta que en los próximos días aclare si la tarta fue una simple coincidencia o un dardo real. Una polémica que parece poco probable dada la buena relación que la 'influencer' y Risto mantienen actualmente por el bienestar de su hija en común.

Una tarta con mensaje y el "fantasma" de DiCaprio

La catalana que cumplió 30 años, compartía su álbum de fotos del gran día y muchos no han dejado pasar desapercibido lo que podría ser un mensaje directo y cargado de ironía hacia su exmarido, el presentador Risto Mejide. El detonante ha sido una tarta con un mensaje que hace referencia a uno de los mitos más comentados de Hollywood, las relaciones sentimentales de Leonardo DiCaprio.

Las tartas tenían mensaje: "Hello 30" y "Too old for Leo DiCaprio" (Demasiado mayor para Leonardo DiCaprio). La frase alude a la conocida tendencia del actor estadounidense de romper con sus parejas antes de que estas cumplan los 25 o 30 años.

Aunque a simple vista podría parecer una broma sobre el paso del tiempo, los usuarios de las redes sociales no han tardado en trazar un paralelismo con la vida personal de Escanes.

La sombra de la diferencia de edad

Laura Escanes y Risto Mejide se conocieron en 2015 a través de Instagram, iniciando una relación que llamó la atención del público, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. La pareja se casó en 2017 y, el 2 de octubre de 2019, nació su hija Roma, un momento muy importante en sus vidas. Aunque nunca han mostrado el rostro de su hija ni han compartido datos personales sobre ella, Laura sí publica de vez en cuando imágenes y momentos especiales que vive junto a Roma.

A pesar de que su historia de amor fue muy mediática e incluso idealizada en muchos momentos, Laura y Risto anunciaron su separación en septiembre de 2022. El propio Mejide expresó en sus redes sociales que "han sido los mejores siete años de mi vida", reconociendo que no todo fue perfecto, pero mostrando gratitud por el tiempo compartido.

Tras la ruptura, ambos han procurado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija. Escanes ha señalado en varias entrevistas que, pese al fin de su relación como pareja, siguen "siendo una familia" para Roma.