Menú
Corazón

Tana Rivera, Victoria Federica o Gloria Camila: las famosas que se han dejado ver en la Feria de Abril

Primer día de la Feria de Abril de Sevilla y el Real se ha llenado de famosos que no se han querido perder una de las citas más esperadas del calendario social.

1 / 12

Victoria Federica de Marichalar ha acudido al Real de amazona con una chaquetilla de terciopelo marrón y sombrero negro de terciopelo de algodón

2 / 12

Tana Rivera, al igual que Victoria Federica, también ha vestido de amazona con chaqueta negra y camisa blanca.

3 / 12

Gloria Camila Ortega, con vestido en rosa y lunares blancos, en compañía de su novio Álvaro García.

4 / 12

Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno Bonilla, con vestido blanco de flores y lunares y mantoncillo blanco de Rocío Peralta.

5 / 12

Rocío Crusset ha acudido a la feria en compañía de su novio, Charlie Schein

6 / 12

Jessica Bueno con su pareja, Roberto Mendoza por el Real de la Feria.

7 / 12

Lourdes Montes, con vestido rosa de su firma Miabril, acompañada de su hermana Sibi Montes (de blanco a la izquierda), de su prima Blanca Llandres, mujer de Alberto Herrera (de azul) y Laura Corsini (de blanco a la derecha)

8 / 12

Raquel Revuelta, acompañada de su hija Claudia, ha optado por un traje rojo con lunares blancos y negros y mantoncillo del mismo color.

9 / 12

Nuria González acompañada de sus hijos, Iván y Alma, luciendo traje blanco de Rocío Peralta.

10 / 12

Lourdes Montes con su marido, Francisco Rivera, vistiendo traje de gitana de su firma.

11 / 12

José Ortega Cano en compañía de la diseñadora Aurora Gaviño

12 / 12

Mari Ángeles Grajal, de rojo con lunares blancos, en el primer día de la Feria de Abril de Sevilla

Temas

Recomendamos