Tana Rivera, Victoria Federica o Gloria Camila: las famosas que se han dejado ver en la Feria de Abril
Primer día de la Feria de Abril de Sevilla y el Real se ha llenado de famosos que no se han querido perder una de las citas más esperadas del calendario social.
Victoria Federica de Marichalar ha acudido al Real de amazona con una chaquetilla de terciopelo marrón y sombrero negro de terciopelo de algodón
Tana Rivera, al igual que Victoria Federica, también ha vestido de amazona con chaqueta negra y camisa blanca.
Gloria Camila Ortega, con vestido en rosa y lunares blancos, en compañía de su novio Álvaro García.
Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno Bonilla, con vestido blanco de flores y lunares y mantoncillo blanco de Rocío Peralta.
Rocío Crusset ha acudido a la feria en compañía de su novio, Charlie Schein
Jessica Bueno con su pareja, Roberto Mendoza por el Real de la Feria.
Lourdes Montes, con vestido rosa de su firma Miabril, acompañada de su hermana Sibi Montes (de blanco a la izquierda), de su prima Blanca Llandres, mujer de Alberto Herrera (de azul) y Laura Corsini (de blanco a la derecha)
Raquel Revuelta, acompañada de su hija Claudia, ha optado por un traje rojo con lunares blancos y negros y mantoncillo del mismo color.
Nuria González acompañada de sus hijos, Iván y Alma, luciendo traje blanco de Rocío Peralta.
Lourdes Montes con su marido, Francisco Rivera, vistiendo traje de gitana de su firma.
José Ortega Cano en compañía de la diseñadora Aurora Gaviño
Mari Ángeles Grajal, de rojo con lunares blancos, en el primer día de la Feria de Abril de Sevilla