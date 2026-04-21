La expectación ante la inminente gira americana de Isabel Pantoja crece por momentos, pero lo hace rodeada de una atmósfera de incertidumbre y ajustes de última hora que amenazan con empañar el brillo del tour. A escasos días de que arranquen las siete actuaciones programadas entre los meses de abril y mayo, la producción se enfrenta a una realidad compleja donde aspectos fundamentales todavía no se han cerrado. Según la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva el equipo del programa Vamos a Ver, la tonadillera afronta esta nueva aventura internacional con cambios drásticos en su despliegue técnico y artístico, motivados principalmente por una estrategia de ahorro y la falta de acuerdos con su círculo habitual de confianza.

Uno de los puntos más críticos y sorprendentes es la situación del vestuario. A pesar de la magnitud de la gira, el diseño de los trajes sigue sin definirse tras el fracaso en las negociaciones con modistos en Canarias. Estos profesionales exigían condiciones que la producción no ha estado dispuesta a asumir, concretamente un 50% de pago por adelantado y costes adicionales que no estaban contemplados inicialmente, como el precio de las telas. Ante este bloqueo, cobra fuerza la probabilidad de que la artista se vea obligada a reciclar trajes de giras anteriores, piezas que ya tiene almacenadas y que se encuentran prácticamente sin estrenar, para poder cumplir con la estética que sus seguidores esperan sobre el escenario.

A esta falta de indumentaria nueva se suma una ausencia de peso: Pantoja no viajará con su equipo habitual de peluquería y maquillaje. Tras la negativa de su personal de confianza a acompañarla en este periplo americano, la organización ha tomado la decisión de contratar profesionales locales en cada una de las ciudades de destino. Aunque esta solución resulta considerablemente más económica para la promotora, introduce un factor de incertidumbre importante, ya que se trata de estilistas que desconocen las particularidades y las estrictas exigencias del estilo personal de la cantante.

En el apartado logístico y de bienestar del equipo, las condiciones también reflejan un control exhaustivo de los gastos. Si bien los vuelos internacionales han sido aprobados, se ha establecido que la artista solo podrá utilizar un jet privado para los desplazamientos internos dentro de Latinoamérica; para los trayectos de larga distancia, Isabel deberá viajar en avión comercial, rompiendo así con la exclusividad absoluta de otros tiempos. Del mismo modo, sigue en el aire la aprobación definitiva de las dietas del equipo humano, fijadas en 300 euros diarios por persona, una cuantía que debería ser asumida por la organización americana.

La calidad técnica del espectáculo también podría verse alterada por estas medidas de austeridad. Se ha acordado que los ensayos se reduzcan exclusivamente al día previo de cada concierto y que se trabaje con orquestas locales en lugar de desplazar a sus músicos habituales. Esta decisión, tomada para abaratar costes de transporte y alojamiento, supone un reto para la armonía del directo y la cohesión musical de las actuaciones. Mientras tanto, en el plano personal, el entorno de la artista sigue generando titulares; aunque Kike Calleja ha señalado que Kiko Rivera no llegó a reunirse con su madre en Canarias, los rumores sobre un posible encuentro mediático durante la gira cobran fuerza, sugiriendo que madre e hijo podrían estar negociando una exclusiva con alguna importante revista para escenificar una reconciliación frente a las cámaras.