La solidaridad de las hermanas Rodríguez ha logrado lo que parecía una carrera imposible contra el reloj. Georgina Rodríguez ha donado este martes los 120.000 euros que restaban para alcanzar el ambicioso objetivo de la fundación El Ángel de Javi, permitiendo así traer desde Estados Unidos la cura para los niños que padecen NEDAMSS. Según ha revelado en exclusiva Ivana Rodríguez al diario 20 minutos, esta aportación definitiva cierra la campaña de recaudación de 1,5 millones de euros que tenía como fecha límite el próximo 7 de mayo. Este hito médico y humanitario llega apenas unos días después de que la propia Ivana, tras proclamarse ganadora del programa de repostería Top Chef en La 1, decidiera destinar íntegramente los 100.000 euros de su premio a la misma causa.

La enfermedad NEDAMSS es un trastorno neurodegenerativo extremadamente raro, originado por la mutación del gen IRF2BPL, que en España afecta actualmente a 15 niños. El caso de Javi, un niño de 9 años residente en Oviedo, sirve de rostro para esta lucha; según explica su fundación, el pequeño tuvo un desarrollo normal hasta los 7 años, pero la patología le está robando poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. La esperanza reside ahora en una terapia génica desarrollada en territorio estadounidense que, en palabras de Ivana Rodríguez a 20 minutos, podría frenar y, en algunos casos, incluso curar la enfermedad. "El Ángel de Javi no es una fundación solo de Javi, sino de todos los niños de España que tienen la enfermedad de NEDAMSS", ha querido recalcar la ganadora del talent culinario, subrayando que todos los niños afectados podrán beneficiarse de este tratamiento pionero.

Georgina e Ivana, quienes ejercen como embajadoras de la fundación El Ángel de Javi desde hace tiempo, han demostrado un compromiso personal que va más allá de la imagen pública. Ivana ha confesado que donar su premio ha sido la mejor de las decisiones y lo que más feliz le hace de toda su experiencia televisiva. Sin embargo, la presión por alcanzar el millón y medio de euros antes de la fecha de caducidad de la oferta médica era máxima, una brecha que Georgina ha decidido sellar personalmente.

Al conocer la noticia de la donación de su hermana, Ivana se echó a llorar de felicidad y contactó de inmediato con Ana, la madre de Javi y médica de profesión, quien recibió la llamada con euforia. "Estaba eufórica, contenta, estábamos las dos llorando", ha relatado Ivana a 20 minutos sobre ese emotivo momento en el que confirmaron que la cura por fin cruzará el océano para salvar vidas.