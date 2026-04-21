De Luis Figo y Helen Svedin a Feliciano López y Sandra Gago: Las parejas más elegantes de los Premios Laureus
Se han entregado en Madrid conocidos como los Oscar del deporte en el Palacio de Cristal de Cibeles. La 26º edición de la Academia Laureus World Sports ha premiado a los mejores deportistas del mundo donde las parejas han brillado con luz propia
Feliciano López y Sandra Gago. La modelo lució escogió un vestidoblanco de Toteme de tirante ancho y cuerpo ajustado hasta por debajo de las caderas, de donde sobresalía una falda larga con ligero plisado.
Una de las parejas más elegantes de la noche: Luis Figo y su mujer, Helen Svedin que llevó un vestido negro palabra de honor con pequeños cristales de Emporio Armani
Garbiñe Muguruza, con su marido Arthur Borges. Para esta ocasión optó por un vestido azul klein de Tadashi Shoji, con escote asimétrico y fruncido en la cintura.
El extenista Boris Becker y su mujer, Lilian de Carvalho con un elegante vestido color vino, con cuerpo drapeado y palabra de honor con tirante.
Otra pareja de guapos: Rudy Fernández y su mujer, Helen Lindes, muy favorecida con un vestido rojo de Silvia Tcherassi con cuerpo fruncido y falda fluida.
Pablo Castellano y María Pombo. La influencer llevó un vestido blanco y negro de escote halter de Ilkyaz Özel
El jugador de baloncesto Sergio Llull y su mujer, Almudena Cánovas con vestido negro de escote bardot con aplicaciones en rosa
Thiago Alcántara y su mujer Júlia Vigas, que lució vestido drapeado de corte sirena de Norma Kamali
Rocío Camacho con su marido, Guillermo Aylon, representante de tenistas profesionales. Rocío optó por un vestido verde oliva de Giambattista Valli con escote asimétrico.
Xavi Hernández y su mujer, Nuria Cunillera, con vestido negro de escote tipo princesa con lentejuelas negras.