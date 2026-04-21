Objetivo reconciliación: Kiko Rivera y Lola ponen rumbo a Gran Canaria para encontrarse con Pantoja

Fran Rivera estuvo ayer en la plaza de toros de la Maestranza, donde fue testigo de la corrida de Morante de la Puebla, en la que el diestro sufrió una brutal cogida en la zona del glúteo izquierdo por la que tuvo que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza con pronóstico "muy grave".

Ayer se dio el pistoletazo de salida con el alumbrado de la portada del Real, que está dedicado al centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, con la "noche del Pescaíto", marcando así el arranque de una de las semanas más especiales del año para los sevillanos. La revista Vanity Fair organizó una fiesta llena de famosos donde estuvieron Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, así como las hijas de Bertín Osborne -Alejandra Osborne y Eugenia Osborne, junto a su hermana Ana Cristina Portillo- entre otros, en una cita en la que la moda tiene cada vez más protagonismo.

Según ha contado Marta Riesco en exclusiva en Instagram, Kiko Rivera viajó en la tarde del domingo a Gran Canaria. Concretamente, fue en un vuelo a las 17:00 horas con destino a las islas, donde se encuentra Isabel Pantoja. Con él iba su hija Lola, que siempre ha tenido la ilusión por conocer a su abuela. Se supone que viaja hasta allí para ver a su madre, que el lunes 27 estará en Perú para iniciar su gira americana. La pregunta es si madre e hijo se van a ver. Para el director de Es la Mañana de Federico, "depende de si la foto está negociada o no".

Mientras, Junko, la que fuera cuñada de Isabel Pantoja, ha ganado a la tonadillera en primera instancia en el juicio que las enfrentaba por la vivienda de Triana. Al parecer, la jueza que instruía el caso ha declarado que la cantante "no está legitimada para poder solicitar esa demanda". Y es que el Registro de la Propiedad no figura a su nombre, sino al del promotor Luis Medina, como así adelantaba el periodista José Antonio León. "Isabel solo pudo demostrar la propiedad con un recibo del IBI que era de un garaje, que no tiene nada que ver con la vivienda", explicaron. Quien lo ha celebrado por todo lo alto bailando sevillanas con Pinocho ha sido Junko.

El duque de Alba ha reaccionado al noviazgo de su sobrina Tana Rivera con Andrés Roca Rey. Parco en palabras, ha contestado "muy bien" a la pregunta de qué le parecía que su sobrina haya iniciado una relación con el torero peruano.