Paz Vega se apoya en sus hijos para superar su separación de Orson Salazar

La separación de Paz Vega y Orson Salazar se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de la crónica social. Tras más de dos décadas de matrimonio y tres hijos en común, la pareja ha decidido poner fin a su relación. Las alarmas saltaron a principios de la semana pasada, cuando la actriz andaluza compartió un texto en sus redes sociales que dejaba entrever el complicado momento personal que atravesaba.

"Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta de que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser", escribió la intérprete. En su mensaje, reconocía haberse subido al "tren equivocado" y sentir la necesidad imperiosa de buscar silencio ante el ruido que la ahogaba, una reflexión que rápidamente desató las especulaciones sobre su matrimonio.

Las sospechas cobraron fuerza al observar que no compartía imágenes junto al empresario venezolano desde hace meses. Además, resultó especialmente llamativo que asistiese en solitario a eventos de gran relevancia, como la gala de los premios Goya o la entrega de las Medallas de Andalucía. El gesto definitivo que confirmó el distanciamiento fue de carácter laboral: la actriz anunció su fichaje por una nueva agencia de representación, rompiendo así un vínculo profesional de más de veinte años con Salazar.

La revista ¡Hola! ha sido la encargada de confirmar la ruptura este fin de semana citando a fuentes cercanas a la actriz. Por su parte, el programa Fiesta, de Telecinco, apuntó que el final del matrimonio estaría motivado por una profunda decepción que trascendería lo afectivo para alcanzar también el ámbito económico y empresarial. Según este espacio, se trata de una situación muy dolorosa en la que se ha quebrado por completo la confianza.

Ante el revuelo mediático, la protagonista de Lucía y el sexo ha optado por mantener un perfil discreto y evitar las declaraciones públicas. No obstante, ha reaparecido en su perfil de Instagram para mostrar a sus seguidores cuál es su principal refugio en este trance. A través de una historia, acompañada de fondo por un tema musical, ha dejado claro en qué se apoya para superar la crisis personal.

En la significativa imagen compartida por la artista se puede observar una fotografía enmarcada de sus tres hijos durante su infancia, junto a la novela Ana no, de Agustín Gómez Arcos, y el libro Vanished Spain, centrado en la obra del fotógrafo Carlos Saura. Con esta publicación, demuestra que el amor de su familia y su pasión por la cultura se han convertido en los pilares fundamentales para afrontar esta nueva e inesperada etapa vital.