Topuria abandona España: los motivos de su marcha a Estados Unidos

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria, deja España para trasladar su residencia a Estados Unidos, en concreto, a Miami, Florida. Esta decisión personal es definitiva y va más allá de la preparación para su esperado combate UFC Casa Blanca, del próximo 14 de junio.

Ha sido en el podcast de Ariel Helwani, donde Ilia Topuria ha señalado que "quería acostumbrarme al huso horario, al tiempo, a todo un poco". "De hecho, voy a mudarme a Miami, voy a vivir aquí uno o dos años. Tenía que venir aquí, tengo muchas cosas entre manos, como ya sabes", ha explicado Topuria.

El doble campeón de la UFC defenderá su primacía en la velada UFC Freedom 250 que coincide con el cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contará con seis combates. Con un récord que lo sitúa entre los mejores luchadores del momento, peleará por sumar una victoria más, que, de suceder, supondría la número 18. Para la ocasión, su contrincante será Justin Gaethje.

El traslado a Miami tiene que ver, no obstante, tanto con una decisión profesional como personal. Topuria es una de las estrellas más llamativas e importantes de la UFC y, al estar cerca de donde la compañía explota más del 80% de sus negocios globales, también aprovecha las oportunidades comerciales que le puede brindar su estancia en Estados Unidos. No hay más que fijarse en el acuerdo que ha formalizado con la firma de relojes de lujo Richard Mille. Un contrato que se cerró en la propia Miami.

Hay que tener en cuenta, además, que su exmujer, Giorgina Uzcátegui, reside en esta ciudad estadounidense. Una realidad que le podría facilitar la conciliación y los encuentros con su hija pequeña, Gio.