La actriz está imparable. Si hace unas semanas era imagen de una marca de ropa interior, ahora es la nueva embajadora de la firma de gafas Polaroid para la nueva campaña Eyewear. Paula, para la ocasión, se ha presentado con un outfit que recordaba a las tenistas de la época de la gran Lili Álvarez. Esta firma estará muy presente en el próximo Masters de Madrid. "Estoy muy bien, feliz y tranquila. Ya he terminado de rodar en Canarias la serie que estaba haciendo, A la deriva, y seguramente vuelva con otra. Mucha gente piensa que esas islas están lejos y yo no lo veo así; son casi tres horas de avión, que te dan tiempo a dormir un rato y ver dos capítulos de una serie", contó.

Paula está, a nivel personal, encantada con su pareja y padre de su hijo pequeño, el que fuera futbolista Miguel Torres. El peque ya tiene cinco años: "Como ya he repetido en varias ocasiones, no nos vamos a casar. Nada va a cambiar y esa experiencia ya la hemos vivido ambos. Estoy ahora mismo hablando contigo, con este sol que me da la vida; me encanta el verano, el buen tiempo, por eso me tira el sur a pesar de ser asturiana. Sobra decir que mi tierra me encanta y allí viven mi familia, mis amigos y siempre que puedo voy a verlos, pero ese clima no va conmigo. Quiero ser de esas jubiladas que están siempre bronceadas, sentadas en una terraza. Pienso que con la edad el carácter te va cambiando; antes tenía más mala leche, ahora tengo más aguante, los enfados me duran menos" (risas).

No le importa nada cumplir años y nunca los ha ocultado: "Siempre he celebrado mi cumpleaños y, en las celebraciones, la decoración la he llenado de globos con la edad que cumplía; no han podido ser más publicitados. Dentro de nada, mi hija Daniela ya va a cumplir su mayoría de edad. No me preocupa nada porque es una niña muy responsable, tiene plena confianza en mí, me lo cuenta todo y no sabes lo mucho que cuida y protege a su hermano. No ha hecho una vida pública muy notoria; alguna vez me ha acompañado a algún evento, pero mi único deseo es que ella haga lo que quiera y que sea feliz. No va a seguir mis pasos y yo lo que hago es prepararla para la vida, pero no para hablar de ella ante los medios. Ella ha vivido todo lo que hemos pasado sus padres y no le gusta ver lo que se haya podido decir de nosotros porque, para ella, somos sus padres", confesó.

Antes de terminar el encuentro con los medios, al preguntarle por Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, con su sonrisa característica, declinó hacer cualquier tipo de comentario, al igual que de Paz Vega y Orson Salazar.