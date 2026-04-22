La crónica de la familia Pajares suma un nuevo y amargo capítulo a una historia marcada por la intermitencia del afecto y el peso de los reproches públicos. Tras un breve periodo de calma que parecía indicar una reconciliación definitiva, Andrés Pajares y su hijo, Andrés Burguera, han vuelto a dinamitar los puentes que los unían, regresando a un escenario de hostilidad que recuerda a los peores momentos de su pasado mediático.

Este conflicto no es nuevo; es el eco de décadas de desencuentros. Cabe recordar que la relación entre ambos ha pasado por tribunales, platós de televisión y largos periodos de silencio absoluto. Mientras el actor ha logrado estabilizar su vínculo con su hija Mari Cielo, con Burguera la historia se repite de forma cíclica: de las puertas abiertas se pasa, casi sin transición, al desprecio absoluto.

La chispa que ha reavivado el incendio ha sido una reciente entrevista del veterano actor en la que, visiblemente afectado, se refería a su vástago en términos demoledores. "Este hijo que tengo, que es un malnacido", declaraba Pajares entre lágrimas, dejando claro que el distanciamiento actual parece no tener retorno. La dureza de sus palabras alcanzó el punto máximo al revelar el contenido de su última conversación: "La última vez que hablamos me dijo 'tú y yo nos volveremos a ver en tu entierro'".

La gravedad de la fractura es tal que el humorista decidió ocultar a su hijo su reciente y delicada operación de espalda, una intervención quirúrgica donde su médula corría peligro. Ante esta situación, Pajares se muestra tajante y asegura que "no quiero hablar de ese individuo", sellando así cualquier posibilidad de acercamiento inmediato.

Por su parte, Andrés Burguera ha reaccionado con hermetismo y una evidente irritación ante la presión mediática. Aunque hace solo unos meses se mostraba predispuesto a hablar con la prensa para comentar su cambio de imagen, la reactivación de la guerra familiar lo ha devuelto a una postura defensiva. A las puertas de su domicilio, ha evitado entrar en el fondo de las declaraciones de su padre, volcando su frustración contra los reporteros aunque evidenciando que el resquemor sigue intacto: "Este malnacido viene de otro malnacido (...) Él tiene su familia y yo tengo la mía. Hay algunos padres que no nos quieren ni tener. A mí también me han operado de muchas cosas y no molesto a nadie. Mantener una conversación con mi padre es complicado. Es una persona muy profunda, muy fiel, jamás ha utilizado un servicio de prostitución, muy religioso... no sé, a lo mejor tengo 104 hermanos. Es un padre ejemplar. Lo quiero tanto que lo dejo tranquilo", ha ironizado sobre la relación con su padre.

Este nuevo enfrentamiento echa por tierra la tregua de finales del año pasado, cuando el propio Pajares afirmaba que las puertas de su casa estaban abiertas para su hijo. Hoy, esas puertas no solo están cerradas, sino que el conflicto parece haber alcanzado un punto de no retorno, alimentado por una memoria llena de episodios conflictivos donde, una vez más, la distancia ha ganado la batalla a la sangre.