Gloria Camila aclara los rumores sobre su encuentro con Rocío Flores en la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla ha vuelto a convertirse en el epicentro social y cultural de nuestro país, reuniendo a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse la semana grande de la capital andaluza. Fiel a esta ineludible cita, Gloria Camila no ha faltado un año más al primer día de la gran fiesta por antonomasia para los sevillanos. En esta ocasión, este martes se ha dejado ver por las calles del Real muy bien acompañada por su entorno más cercano.

Además de la presencia siempre destacada de su padre, José Ortega Cano, que llevaba varios años sin asistir al evento y ha decidido disfrutar nuevamente de las casetas y los rebujitos, la joven ha estado rodeada de un ambiente muy familiar. Para el diestro, el regreso a la Feria supone un cúmulo de emociones, ya que las sevillanas y el ambiente festivo le traen muy buenos recuerdos de su inolvidable historia de amor con la recordada Rocío Jurado.

Por otro lado, la colaboradora de televisión ha aprovechado la ocasión para disfrutar por primera vez de su cita favorita junto a su actual pareja, Álvaro García. Durante su paseo por el recinto ferial, ambos han derrochado complicidad, confidencias y numerosas sonrisas ante la atenta mirada de las cámaras, demostrando el excelente momento sentimental que atraviesan.

La actualidad manda, y la presencia de Rocío Flores en Sevilla para disfrutar también de la Feria ha propiciado las preguntas de los medios. Durante una conexión en directo con el programa en el que colabora, le plantearon la posibilidad de un inminente reencuentro con la hija de Rocío Carrasco. "La quiero muchísimo. Sé que viene a la Feria, si nos vemos será una maravilla para las dos. Todo perfecto y ya está. La Feria está para disfrutar, para estar con tu gente y para bailar mucho, no para encontrarte con alguien que no me aporte", explicó con naturalidad.

En el transcurso de la entrevista, también se intentó establecer un paralelismo entre su relación con su sobrina y su vínculo con Manuel Cortés, algo que la joven rechazó de plano. "Me estás poniendo una comparación muy poco comparable. Rocío es mi sobrina, la amo con locura, y Manuel es una persona que ya no está en mi vida. Era una amistad y fin, no es comparable. Si me lo encuentro no tengo nada que decir", sentenció con rotundidad.

Poco después, ante los micrófonos de Europa Press, Gloria Camila quiso atajar los crecientes rumores que aseguraban que el esperado cara a cara con su sobrina ya se había producido entre los farolillos. "No. Me sorprende la gente que sabe más de mi vida que yo misma", apuntó. "Yo os entiendo, pero sabéis que no voy a hablar de eso", zanjó de manera educada pero firme, dejando en el aire si dará el paso de llamarla para intentar acercar posturas y recuperar la estrecha relación que siempre las ha unido.