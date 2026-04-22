Juana Acosta y Ernesto Alterio arropan a su hija Lola en su debut como actriz

Convertidos en dos figuras destacadas de la interpretación a nivel internacional, Juana Acosta y Ernesto Alterio han demostrado además ser unos padres ejemplares con su hija Lola, a quien han acompañado en su debut como actriz. En esta ocasión, la expareja hizo gala de su buena relación durante una de las noches más importantes para Lola, que se estrenaba con su primer trabajo en el thriller El Homenaje, en el que también participa su madre.

Orgullosos y sonrientes, Ernesto y Juana posaron junto a su hija ante los medios. La actriz no escatimó en palabras de cariño y admiración: "Tengo la suerte de poder acompañar a mi hija en su estreno y de compartir este momento con ella. Las primeras veces siempre son muy importantes", confesó.

Consciente de la dureza de la profesión y del esfuerzo constante que implica, Juana quiso dejar claro que no es más sencillo abrirse camino por venir de una familia de actores: "Es una profesión muy exigente, y a veces parece que, por ser hijos de actores, todo resulta más fácil, pero no es así".

Por su parte, Lola, feliz de haber vivido esta primera experiencia junto a su madre, reconoció que ambos son su gran referente: "He aprendido de ellos toda mi vida, los he visto siempre trabajar, y poder compartir esto con mi madre por primera vez…".

Más allá de su papel como madre, Juana subrayó el orgullo que siente por el desempeño profesional de su hija: "Con total honestidad, estoy plenamente orgullosa del trabajo que ha hecho Lola en la serie. Ha alcanzado una profundidad y una calidad interpretativa que nos emocionan muchísimo".