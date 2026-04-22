En un nuevo alarde de superioridad de los suyos, el bailarín Nacho Duato ha arremetido en redes sociales contra Ana Rosa Quintana a raíz de su entrevista al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sin embargo, tras sus palabras se percibe una hostilidad que parece ignorar la veteranía de una comunicadora que lleva décadas liderando la información en España, ninguneando de paso a otras figuras de la cultura popular como Ana Obregón, a quien utilizó de forma peyorativa para marcar una supuesta jerarquía intelectual.

Resulta llamativo que Duato, cuya carrera se ha desarrollado en los escenarios y no en las redacciones de economía, sentencie que la presentadora "no tiene ni la categoría ni la preparación" para abordar temas como los aranceles o la geopolítica china: "¿Pero qué coño sabe usted de nada? Tiene usted unas preguntas inquisitorias. Pregunte usted a una chica de La isla de los famosos o de Gran hermano. A Ana Obregón. Hable de esas cosas. De relaciones internacionales no tiene ni puta idea. No sabe el ridículo que está haciendo y entreviste a la gente que esté a su altura", dijo con tono burlón. Al mandar "callar" a una periodista y sugerirle que se limite a entrevistar a perfiles que él considera menores, el bailarín cae en un clasismo profesional que resulta, cuanto menos, cuestionable. Defender que una profesional con la trayectoria de Quintana no puede preguntar por la actualidad internacional es ignorar que el periodismo, precisamente, consiste en tender puentes entre la complejidad técnica y el ciudadano de a pie.

Nacho Duato le hace un nuevo traje a Ana Rosa Quintana y de propina a Ana Obregón pic.twitter.com/hlUQ9GRzAh — TVMASPI (@sebas_maspons) April 20, 2026

Esta no es la primera vez que Duato exhibe este tipo de animadversión. Su historial de ataques contra la presentadora de Telecinco es extenso y parece haberse convertido en un recurso recurrente para generar titulares. Ya en el pasado, el coreógrafo aprovechó la coyuntura de los Premios Goya para lanzar dardos envenenados, cuestionando no solo la labor informativa de la presentadora, sino su ética personal en relación con conflictos internacionales como el de Gaza: "Qué pena que no te pongas un burka para así no ver la cara de embustera que tienes y esa cara de ultraderecha frustrada que llevas siempre encima", llegó a decir.

En aquellas ocasiones, como en esta, el tono de Duato ha rozado la falta de respeto, utilizando adjetivos como "espantosa" o "ridícula" que poco aportan al debate constructivo y mucho al ruido mediático.

Además, su intento de menospreciar a Ana Obregón al mencionarla como el tipo de contenido "al nivel" de Quintana, denota una falta de sensibilidad hacia una mujer que, más allá de la prensa del corazón, ha demostrado una resiliencia y una capacidad de conectar con el público que el propio Duato parece despreciar desde su atalaya artística.