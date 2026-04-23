El juez desestima la demanda por maltrato psicológico de Gloria Camila contra Kiko Jiménez

Tras más de dos años de litigio, la batalla judicial iniciada por Gloria Camila Ortega ha llegado a su fin. El juez ha desestimado la demanda por maltrato psicológico interpuesta por la hija de José Ortega Cano contra su exnovio Kiko Jiménez, al concluir que no existen indicios suficientes que permitan acreditar los hechos denunciados. Esta sentencia supone el punto final en el ámbito jurídico a un conflicto que ha acaparado una gran atención mediática durante los últimos años.

En su momento, la demandante acudió a los tribunales asegurando haber padecido una situación de control, presión y tensión constante durante el tiempo que duró su relación sentimental, acusando directamente a su expareja de ejercer abuso psicológico sobre ella. Ambos compartieron exposición pública en televisión y su ruptura se transformó en un cruce constante de reproches. Sin embargo, la decisión del Juzgado devuelve el foco a la exigencia de pruebas tangibles, marcando una clara frontera entre las declaraciones vertidas en los medios de comunicación y lo que resulta legalmente demostrable ante un tribunal.

Kiko Jiménez ha recibido el fallo judicial con indisimulado alivio. A través de un extenso comunicado publicado en su perfil de Instagram, el colaborador de televisión ha expresado sentirse liberado de una acusación que siempre consideró completamente injusta. "Durante más de dos años he vivido bajo una sombra que nunca debió existir", señaló de forma tajante, lamentando haber sido juzgado socialmente por una denuncia interpuesta cinco años después de haber finalizado el noviazgo.

En su mensaje, quiso ser especialmente contundente sobre la banalización de un problema social tan grave, subrayando que la justicia ha dictado un auto demoledor a su favor. Manifestó de forma literal que "el maltrato no es un arma" ni una herramienta para hacer daño a alguien con quien se compartió una relación. Asimismo, recordó que utilizar el sistema judicial para intereses personales no solo perjudica al acusado falsamente, sino que "debilita la credibilidad y la urgencia de quienes de verdad necesitan ayuda".

El impacto de este proceso en su esfera más íntima ha sido profundo. Jiménez ha denunciado los intentos de destruir su imagen pública y apartarle de su puesto de trabajo. Ha confesado que en este tiempo su familia ha sufrido lo indecible, revelando el dolor adicional que supuso tener que despedir a su abuelo en medio de este prolongado calvario judicial, sin poder cerrar esa etapa familiar con la paz que requerían las circunstancias.

Lejos de dar por zanjado el asunto con esta victoria en los tribunales, ha anunciado medidas legales. "Vamos a emprender las acciones legales necesarias para restituir todo el daño causado", advirtió con firmeza. Según sus propias palabras, no busca revancha, sino que quien acusa falsamente asuma las consecuencias de sus actos "para que nadie más tenga que pasar por algo así".