María del Monte, sobre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "No entro en temas familiares"

La cantante andaluza María del Monte ha vuelto a demostrar, un año más, que la cita primaveral por excelencia de la capital hispalense es uno de los eventos ineludibles en su calendario. Acompañada por su esposa, Inmaculada Casal, la artista ha paseado por el Real compartiendo con los medios de comunicación su enorme entusiasmo por una celebración que vive con especial intensidad y que, en esta ocasión, coincide con la celebración de su propio cumpleaños.

Rodeada de música, farolillos y un ambiente puramente festivo, Del Monte ha confesado a los periodistas congregados que tiene previsto estrenar nuevas sevillanas durante estos días y que su única intención es la de exprimir al máximo estas jornadas festivas junto a sus seres queridos. Sin embargo, la atención mediática no ha tardado en desviar el foco de la celebración hacia las polémicas que rodean a su entorno más cercano.

El punto de mayor tensión durante su intervención ante los micrófonos ha llegado al ser cuestionada por los rumores que apuntan a un acercamiento familiar histórico. Preguntada explícitamente por Kiko Rivera, quien supuestamente habría retomado la relación con su madre tras varios años de agrios desencuentros públicos, la intérprete se ha mostrado visiblemente incómoda. Fiel a su habitual discreción frente a los conflictos ajenos, ha evitado entrar en cualquier tipo de valoración personal o juicio de valor sobre esta cuestión.

"Yo no entro en temas familiares de nadie, es que de verdad, no me siento cómoda, no es mi estilo", ha aseverado la artista, marcando una clara línea roja ante los informadores. Lejos de alimentar la controversia, ha querido zanjar el asunto con un mensaje conciliador pero distante: "Que el amor siga moviendo el mundo, funcionará de otra manera". De este modo, dejaba patente su férrea voluntad de preservar su vida privada y mantenerse al margen de los vaivenes emocionales que rodean a su antigua amistad.

A pesar de esta barrera protectora frente a los escándalos, la cantante sí ha admitido que los reencuentros familiares son siempre una noticia positiva, expresando su deseo de que imperen la salud y la paz. Esta actitud más relajada se ha evidenciado también cuando se le ha consultado sobre una posible coincidencia en las casetas con la hermana del músico. Al ser preguntada sobre si verá a Isa Pantoja durante estos días de feria, su respuesta ha estado cargada de afecto y naturalidad: "No lo sé, ojalá. Ya os he dicho que ni fue la primera vez ni será la última. No me escondo ni de nada ni de nadie, lo que tenga que ser será. Yo la adoro y ella a mí, ya está".

El encuentro con la prensa ha concluido de forma abrupta cuando ha salido a relucir el nombre de su sobrino, Antonio Tejado. Inmerso en un complejo proceso judicial, su figura representa el tema más espinoso para la artista. Ante la mención de su nombre y la posibilidad de un encuentro con él en la capital andaluza, María del Monte ha optado por el silencio más absoluto, despidiéndose de los reporteros y retomando su camino por las calles del recinto ferial, evidenciando que hay heridas sobre las que prefiere no pronunciarse públicamente.