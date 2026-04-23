Natalie Portman embarazada de su tercer hijo a los 44 años

Una de las actrices más queridas del público norteamericano se llama Natalie Portman, muy popular a través de su personaje Padmé Amidala en las secuelas de Star Wars. Llena de alegría, creyendo que era un milagro, acaba de manifestar a través de la revista Harper's Bazaar que espera un hijo, el tercero. Lo sorprendente es la edad que tiene esta israelí-norteamericana, a punto de cumplir cuarenta y cinco años el próximo 9 de junio. Nació en Jerusalén, hija de padre médico especialista en fertilidad. Circunstancia muy especial ahora que está embarazada, recordando que creció en el seno de una familia donde se comentaba a veces la dificultad para concebir. "El embarazo es un privilegio pero también una experiencia compleja", ha comentado la actriz.

No ha sido Natalie Portman mujer de escándalos, llevando una vida personal sin que se conozcan tempestuosos idilios. Su matrimonio en 2012 con Benjamin Millepied duró doce años, con quien fue madre de Aleph (14 cumplidos) y Amalia (nueve). Todo parecía ir bien en aquel hogar cuando Natalie descubrió que su marido la estaba engañando desde hacía un decenio. Era amante de una activista llamada Camille Etienne. No vaciló en separarse de quien la había coronado tanto tiempo con unos desagradables cuernos.

Y como Natalie siempre había sido partidaria de disfrutar de una unión estable, encontró en 2025 al hombre que desde entonces es su feliz pareja, un productor musical francés, de cuarenta y cinco años, Tanguy Destable, conocido también por Tepr. Es de él de quien Natalie espera su tercer retoño.

Natalie ha aparecido en una serie de películas de aventuras en general: La amenaza, El profesional, Black Swan, Thor, Closer, Y dónde quedó el amor... Pero quizás se la recuerde más, o al menos para ella fue la que le proporcionó un reconocimiento internacional: Star Wars, como apuntábamos al principio. Lo curioso es que a sus dos hijos no los dejó ver ni esa primera parte ni luego sus secuelas, argumentando que sus secuencias eran peligrosas para la mentalidad de unos niños. Discutible reacción, aunque existe una razonable explicación: al final de aquella trilogía cinematográfica el personaje, antes mentado, que interpretaba, moría de forma trágica. Por lo que Natalie pensaba que si esa escena la contemplaban sus pequeños, podían hacerles un daño irreparable.