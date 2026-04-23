Paz Vega reaparece tras separarse de Orson Salazar: "Es un momento muy difícil"

Paz Vega ha roto su silencio en plena etapa de transición personal. Tras conocerse la sorpresiva noticia de su separación después de un cuarto de siglo de unión con Orson Salazar, ha decidido pronunciarse ante los medios de comunicación. En unas declaraciones a pie de calle, ha confirmado que atraviesa un trance sumamente complicado, marcado por el agotamiento y la necesidad de reorganizar su día a día. La actriz andaluza ha sido captada por las cámaras a la salida del domicilio de su entorno más cercano, visiblemente afectada por el drástico cambio en su situación vital.

Acompañada por uno de sus hijos, ha querido agradecer el trato recibido por la prensa durante estas últimas semanas de incesante exposición mediática. "Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular, y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando", ha confesado con gesto serio. El apoyo incondicional de su descendencia y el cobijo de su hermana Sara Vega se han convertido en los pilares fundamentales sobre los que intenta sostenerse en este período.

Durante los últimos días, han circulado diversas informaciones que apuntan a posibles desacuerdos de índole económica y a una incipiente desconfianza mutua como los principales detonantes del fin de la relación. Sin embargo, ella ha preferido mantener la máxima cautela y proteger su intimidad frente a las especulaciones. Al ser preguntada directamente por estas cuestiones financieras, su respuesta ha sido tajante pero educada: "Es que no voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo lo diré, si lo tengo que decir algún día y, si no, pues nada".

El final de su largo matrimonio con el empresario venezolano supone el cierre de un capítulo que ambos comenzaron hace más de 25 años, habiéndose consolidado como una de las parejas más estables del panorama artístico. Ahora, consciente de que se abre un nuevo horizonte personal, la cineasta ha solicitado públicamente un margen de respiro para poder asentarse. "Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cuestiones de cosas. Intentar solucionar y empezar de nuevo. Recados y eso, el sentirme yo", ha explicado con naturalidad ante los reporteros.

A pesar de sus intentos por mantener la entereza para continuar con sus obligaciones profesionales, no ha ocultado que su estado anímico se encuentra profundamente resentido por las circunstancias. Ante la pregunta sobre cómo se encuentra emocionalmente en esta nueva realidad cotidiana, ha respondido con un escueto y revelador "sí, más o menos", dejando patente que la recuperación emocional requerirá tiempo y serenidad alejada de la polémica.