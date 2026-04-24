El comunicado de la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce: no quiere ser personaje público

El próximo lunes, 27 de abril, Paloma Ponce Cuevas, hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, alcanzará la mayoría de edad. Por ello, ha tomado una importante decisión y es la de mantener el anonimato y no ser un personaje público.

El comunicado remitido dice así:

"Por medio de la presente, nos dirigimos a Vds. siguiendo expresas instrucciones de nuestro cliente, la Sra. Doña Paloma Cuevas Díaz (en adelante, el 'Cliente'), a fin de poner formalmente en su conocimiento que su hija, Srta. Doña Paloma Ponce Cuevas (en adelante, la 'Srta. Ponce'), quien alcanzará la mayoría de edad este año, no tiene interés alguno en formar parte del espacio mediático ni en adquirir condición de personaje público, motivo por el cual desea mantener su vida privada al margen de cualquier difusión o referencia pública sin su previa autorización por escrito.

A dichos efectos, les recordamos que la condición de personaje público no se transmite por parentesco, sino que se determina exclusivamente por la proyección pública propia del individuo y por su exposición voluntaria ante los medios, por lo que la difusión de imágenes, voz, informaciones o referencias que afecten a su esfera privada podría llegar a ser considerada una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales protegidos por el artículo 18 de la Constitución y por la Ley Orgánica 1/1982, lo que facultaría a esta parte para ejercitar, en su caso, las acciones legales que pudieran corresponder".

Un comunicado en el que Paloma Ponce, al igual que otras hijas de famosos, prefiere optar por la discreción -que ha sido la actitud que siempre ha caracterizado a la familia- y centrarse en sus estudios y su futuro profesional.