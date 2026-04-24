La Feria de Abril sella la reconciliación entre Gloria Camila y Rocío Flores

La Feria de Abril de Sevilla ha servido como escenario idóneo para escenificar el final del distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores. Tras más de un mes de lejanía y de incesantes rumores acerca del estado real de su vínculo familiar, ambas figuras públicas han puesto punto final a sus diferencias. El esperado reencuentro, que en un primer momento estuvo marcado por la frialdad, terminó por consolidarse en una paz definitiva durante uno de los eventos sociales más destacados de la semana andaluza, tal y como adelantó Dani Carande en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico y la revista Diez Minutos con una imagen de dicho reencuentro en exclusiva.

El primer contacto visual entre ambas se produjo de manera fortuita este martes paseando por el Real. Según ha trascendido, ese instante inicial denotó cierta distancia puesto que apenas intercambiaron una breve charla, antes de continuar con sus respectivas agendas y seguir sus caminos por separado. Sin embargo, el transcurso de la jornada jugó a su favor. Horas más tarde, tuvieron la oportunidad de verse nuevamente las caras y mantener una extensa charla. Este diálogo, cuyos pormenores han preferido mantener en la intimidad, logró limar las asperezas que las habían mantenido alejadas durante las últimas semanas.

La confirmación de que las aguas han vuelto a su cauce se produjo en el interior de la caseta del conocido empresario José Luis López, alias el Turronero. Durante esta multitudinaria celebración, mostraron una actitud completamente renovada. Lejos de la tensión de horas previas, se dejaron ver cómplices y sonrientes, compartiendo los momentos típicos del festejo hispalense. En la velada no estuvieron solas, ya que las acompañaron otros miembros de su círculo más íntimo, como el diestro José Ortega Cano, su hermana Mari Carmen y la cantante Rosario Mohedano.

Rocío Flores y Álvaro García

La feria también sirvió para despejar otra controversia paralela: la supuesta mala relación con Álvaro García, actual pareja de la joven. El novio se mostró muy cariñoso con la sobrina de su pareja, zanjando de forma contundente los rumores que lo señalaban como uno de los posibles detonantes del enfado en el seno del clan.

Para cerrar el episodio mediático, fue la propia protagonista quien atendió a la prensa a su llegada al recinto festivo, apostando por un mensaje conciliador pero firme. "Lo único que te puedo decir es que está todo bien y que vengo a disfrutar", declaró ante los reporteros. En esta misma línea, quiso dejar clara su postura respecto a la exposición pública de sus conflictos familiares, afirmando: "Estoy de polémicas hasta arriba. Ya lo dije en su día, que lo que tuviese que hablar con Gloria, lo hablaría de forma privada. No es mi estilo resolver nada con ningún miembro de mi familia en la tele". Finalmente, remató su intervención asegurando que "la conversación ha ido muy bien".