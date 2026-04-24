Orson Salazar se defiende de los pufos económicos y señala directamente a Paz Vega

Orson Salazar rompe su silencio para defenderse de los que aseguran que ha dilapidado la fortuna de la pareja y que Paz Vega se ha enterado de sus pufos económicos ahora. Desde el primer momento se ha comentado que "el malo de la película" era Orson, que ha hablado con Leticia Requejo. Orson asegura que todas las decisiones económicas tomadas cuentan con el consentimiento de Paz Vega: "Todas las decisiones que él ha tomado respecto al patrimonio, los bienes y lo que ha entrado y salido de esa casa lo ha hecho con el consentimiento de su mujer, Paz Vega".

Después de dos semanas publicando unos mensajes con los que parecía que se presentaba como una víctima, Paz ha reaparecido sin maquillar y triste, saliendo de la casa de su hermana Sara, el hombro en el que llora estos días sus lágrimas. Ahora habrá que esperar a ver si habrá exclusiva de Paz Vega y también, como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, si va a haber alguna revista que se ponga del lado de Orson.

Tana Rivera y Tomás Páramo en un vídeo de One Toro

Tana Rivera estuvo en la plaza de toros de La Maestranza cuando Roca Rey fue cogido por el quinto toro de la tarde. Tal y como ha mostrado OneToro, Tana estuvo en la puerta de la enfermería, con cara de preocupación absoluta, acompañada de su amigo Tomás Páramo. También estuvieron su padre, Francisco Rivera, y El Juli. Aunque fue operado por Octavio Mulet, Roca Rey ha pasado la noche en el hospital Viamed Santa Elena de Sevilla, el mismo en el que se recupera Morante de la Puebla.

La hija mayor de Enrique Ponce y Paloma Cuevas cumple el lunes 27 la mayoría de edad y ha emitido un comunicado a través de los abogados de su madre en el que pide mantener el anonimato y no ser personaje público. Sus redes sociales son privadas. Prefiere optar por un camino basado en la discreción, centrada en sus estudios y su futuro profesional. La propia Paloma ha tomado esta decisión clave sobre su futuro y cuenta con el respaldo absoluto de su madre, quien ha querido acompañarla, una vez más, desde el respeto y la discreción que siempre han caracterizado a la familia.