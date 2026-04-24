Ortega Cano vuelve a hacerse viral con su baile de sevillanas en la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla vuelve a ser escenario de uno de los momentos más comentados en redes sociales. José Ortega Cano ha protagonizado un nuevo vídeo viral en el que aparece bailando sevillanas en una caseta, esta vez acompañado por Paz Padilla y la cantante La Húngara.

A sus 72 años, el diestro ha demostrado una vez más su energía y desparpajo. En las imágenes, difundidas en la red social X, se le ve rodeado de asistentes que jalean el momento mientras marca unos pasos muy personales al ritmo de sevillanas. Padilla, visiblemente animada, se suma al baile, dejando una de las escenas más festivas de estos días en El Real.

La repercusión no ha tardado en llegar. Los vídeos se han viralizado con rapidez y han generado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios tiran de humor para describir la escena, comparando los movimientos del torero con los del personaje La Máscara.

He visto este vídeo de Ortega Cano en la feria y es como si estuviera bailando La Máscara pic.twitter.com/ZfgaJb7PO4 — SM (@ffssmaes) April 23, 2026

Este nuevo episodio recuerda a otro momento reciente en el que Ortega Cano ya acaparó titulares. Hace apenas unas semanas, el torero sorprendió durante un acto benéfico en una iglesia de Madrid, donde se lanzó a bailar de forma improvisada, incluso llegando a realizar movimientos en el suelo. Aquel vídeo también se hizo viral y fue recibido con una mezcla de sorpresa y simpatía por parte del público.

Lejos de rehuir la atención, Ortega Cano ha defendido en anteriores ocasiones su forma de expresarse bailando, asegurando que se siente cómodo y que su agilidad forma parte de su carácter.

La Feria, entre celebración y reencuentros familiares

Más allá de los vídeos virales, la presencia del torero en Sevilla también ha estado marcada por el ámbito personal. Durante estos días, ha coincidido con su hija, Gloria Camila Ortega, quien ha acudido a la feria junto a su entorno cercano. En ese contexto, se ha producido además un acercamiento con Rocío Flores, con quien mantenía cierta distancia en las últimas semanas.

El propio Ortega Cano ha valorado positivamente este reencuentro, destacando la importancia de mantener la unión familiar. Así, entre casetas, música y encuentros, el torero ha vivido una feria especialmente intensa tanto en lo personal como en lo mediático.