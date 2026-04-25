Laura Escanes rompe su silencio: "Me mentía en la cara y me miraba a los ojos"

El mes de abril ha sido un periodo de cambios para Laura Escanes. Tras soplar las velas de su 30º cumpleaños, la catalana ha decidido echar la vista atrás con una madurez que ha dejado a sus seguidores impactados. En una profunda charla en el pódcast A Solas Con... de Vicky Martín Berrocal, Escanes ha desmontado el relato que ella misma defendió durante casi una década.

El giro de 180 grados sobre la diferencia de edad

Lo que en 2015 comenzó como un romance de cuento de hadas entre una joven de 19 años y un publicista de 41, hoy es analizado por Laura con una autocrítica. Si en su momento abanderó el lema de que "el amor no tiene edad", hoy la realidad es otra. "Lo creía y lo defendía a muerte, me daba igual lo que dijera el mundo. Pero ahora no pienso lo mismo. Muchas críticas intentaban avisarme o protegerme", confiesa.

Laura reconoce ahora que la relación no era horizontal y que, al existir una brecha generacional de 22 años, terminó renunciando a etapas vitales fundamentales. "Faltaban muchas cosas y tenía que entender mucho aún", admite sobre aquella joven que se casó en 2017.

El espejo de su hija Roma: 'Sentiría miedo'

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando se planteó la posibilidad de que su hija Roma repitiera su historia en el futuro. Ante la pregunta de cómo reaccionaría si su hija apareciera con un hombre 20 años mayor, Laura no pudo ocultar su preocupación materna: "Haría lo que hizo mi madre, preguntarme si estoy bien", dijo admitiendo que sentiría miedo por que su pequeña se saltase etapas.

Aunque rápidamente reflexiona: "¿Qué le podría decir yo? Si yo lo he hecho. Justamente por eso sí que le puedo advertir de algunas cosas... es complicado".

Traición y 'mentiras en la cara'

Sin duda, la declaración más demoledora de la influencer fue la referida a la falta de honestidad en su pasado sentimental. Aunque no dio nombres propios vinculados a episodios específicos, Laura se sinceró sobre el daño emocional sufrido por la dependencia: "Lo he pasado muy mal. Tantísima dependencia en una persona que me mentía en la cara y me miraba a los ojos. ¿Cómo voy a confiar luego en la gente?"

"Ya no sabes ni lo que te gusta ni quién eres", relata sobre una etapa de su vida en la que la terapia y su círculo íntimo fueron su única tabla de salvación.

Una nueva etapa junto a Joan Verdú

A pesar de las cicatrices, el presente de Laura Escanes brilla con luz propia. Consolidada como presentadora en TV3 y con una estabilidad sentimental junto al piloto Joan Verdú, la influencer asegura haber recuperado su identidad.

Atrás quedó el miedo a ser una "mujer florero" a la sombra de un hombre mediático; hoy, Laura Escanes camina sola, con la lección aprendida de que defender algo "a muerte" no siempre significa que sea lo correcto.