Sara Carbonero, arropada por su pareja y amigos en el homenaje a su madre

El municipio toledano de Corral de Almaguer ha vivido una jornada especialmente emotiva con la celebración de una misa en memoria de Goyi Arévalo Salazar, madre de Sara Carbonero. Este sentido y discreto homenaje tiene lugar apenas trece días después de su lamentable fallecimiento a los 66 años de edad en un centro hospitalario de Madrid, donde trataba de superar una grave enfermedad con la que llevaba tiempo batallando. Sus restos mortales ya descansan en el cementerio municipal, compartiendo sepultura con sus padres, Máxima y Santos. De este modo, se ha cumplido la última voluntad de sus seres más queridos, quienes deseaban que regresara a su localidad de origen para recibir el adiós definitivo.

La eucaristía conmemorativa se ofició a primera hora de la mañana en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el mismo recinto religioso que albergó el funeral y posterior entierro el pasado 13 de abril. Esta ceremonia ha sido cuidadosamente organizada por las dos hijas de la fallecida, Sara e Irene, bajo una premisa fundamental: preservar la intimidad y el recogimiento. Por ello, el acto ha estado reservado para el círculo más estrecho de allegados, congregando a los hermanos de la difunta, así como a familiares cercanos y a las amistades más arraigadas de la presentadora.

Como era de esperar, en estos difíciles momentos la comunicadora ha contado con el inquebrantable apoyo de su círculo de confianza. Su actual pareja, Nacho Taboada, no se ha separado en ningún instante de ella, llegando juntos al templo y mostrándole un afecto constante. Tampoco ha querido faltar su íntima amiga y socia empresarial, la también periodista Isabel Jiménez, quien se ha desplazado hasta el pueblo manchego acompañada de sus hijos. Ambas han demostrado una vez más la solidez de una amistad que trasciende la pantalla y que resulta vital en este duro trance personal.

Desde que trascendió la triste noticia de la pérdida de su progenitora, la célebre cronista ha optado por mantener un perfil sumamente reservado, alejándose por completo del foco mediático para transitar el dolor en la más estricta privacidad. Sus únicas manifestaciones públicas se han producido a través de delicadas publicaciones en las redes sociales. Entre los gestos que más han conmovido a sus seguidores destaca el vídeo en el que el cantante Dani Fernández interpretaba la conocida balada Si no te hubieras ido.

Este tema musical, popularizado en su día por Marco Antonio Solís y profundamente vinculado al sentimiento de duelo y a la añoranza ante la ausencia de un ser querido, estuvo acompañado de un sentido texto que fue interpretado por muchos de sus admiradores como una auténtica carta abierta de despedida. Hoy, esa conmovedora despedida virtual se ha materializado en un rezo presencial, constituyendo un paso necesario en el proceso de duelo para toda la familia. Así, el entorno íntimo vuelve a abrazarse en el mismo rincón manchego donde la despidieron por primera vez, encontrando consuelo en la fe y en las raíces de la mujer que les dio la vida.