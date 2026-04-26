Ariadna Gil: "Soy muy afortunada en el amor". Sus dos hombres han sido David Trueba y Viggo Mortensen

A sus cincuenta y siete años, esta barcelonesa de dulce sonrisa casi permanente, con ojos algo achinados, tiene una amplia filmografía que la sitúa ahora mismo entre las actrices más veteranas de su generación. Fue Bigas Luna quien la descubrió como actriz cinematográfica en su película Lola en 1986. Y desde entonces, alternando la pantalla con el teatro, no ha dejado de trabajar. Si en su profesión está muy cotizada, en el plano privado, que guarda celosamente para sí, confiesa ser muy afortunada en el amor. Se casó con el guionista, escritor y director David Trueba en 1993, tuvieron dos hijos, se separaron en 2008 —quedando como buenos amigos—, para al año siguiente iniciar su convivencia con un actor reconocido internacionalmente, Viggo Mortensen, con quien desde entonces reside en Madrid.

Con ellos soñaba siendo adolescente

Ariadna Gil es hija de un conocido abogado catalán, August Gil Matamala. Desde muy temprana edad recibió lecciones de baile clásico, canto y violín. Estaba ya predestinada a dedicarse a una vida artística, que resultó ser el cine cuando ya queda dicho que recibió la propuesta de Bigas Luna para su debut ante las cámaras.

En su adolescencia, como tantas chicas de su edad, soñaba con galanes de cine y ella misma, haciendo recuento de su vida, ya siendo mayor, diría que John Travolta y Harrison Ford eran sus favoritos. Nos extraña que a ambos añadiera otro nombre, el del cantautor Paco Ibáñez. Suponemos que sería por sus canciones, a lo Brassens.

Boda y maternidad

Ariadna Gil, desde la segunda mitad de la década de los ochenta en adelante, fue habitual en la mayoría de las películas que se rodaban. Aportaba un interesante físico, muy diferente al de otras colegas de su generación. Y desde luego, fotogenia aparte, el suficiente talento que directores y críticos supieron advertir en seguida.

A comienzos del decenio de los noventa un avispado e inteligente David Trueba —hermano de Fernando, con quien trabajó en Belle Époque— se enamoró de una de las protagonistas del filme, Ariadna Gil, con quien contrajo matrimonio en 1993. La película ya es sabido que logró el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y Ariadna ganó un Goya. Desde entonces, su cotización ganó muchos enteros. Llevó su vida íntima con bastante celo, fue madre de dos hijos, Violeta —1997— y Leo —2003—, y renunció siempre a aparecer en las revistas del corazón. No obstante, su notoriedad continuó como actriz muy considerada, a la que premiaron a menudo.

Aparece en su vida Viggo Mortensen

No parecía que aquella pareja tuviera problemas, pero el caso es que, llegado el año 2008, Ariadna y David se dijeron adiós, de muy civilizada forma, como se decía al romper un matrimonio. Y las razones, fueran ciertas o no, tenían un nombre: el de Viggo Mortensen.

La primera vez que ambos se vieron fue al compartir reparto en Alatriste, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte sobre su héroe literario hace justo veinte años. Pero entonces solo mantuvieron cercanía durante el rodaje, sin que despertaran en ellos otros sentimientos.

Llegado 2008 los dos se reencontraron en una coproducción titulada Appaloosa, en la que el protagonista y director fue Ed Harris, quien reunió a sus órdenes a Renée Zellweger y Jeremy Irons, aparte de los ya citados. Era una historia de amores, celos y poder ambientada en el año 1882 en pleno Medio Oeste, en Nuevo México. Tuvieron allí tiempo y ocasiones para que Viggo y Ariadna se enamoraran. Al año siguiente iniciaron su convivencia, hasta el presente, cuando continúan residiendo en Madrid, a espaldas de la Gran Vía, en la calle del Barquillo. Diecisiete años de vida en común, sin que nada ni nadie hayan podido separarlos. Viggo había mantenido anteriormente otra vida en pareja con la llamada Exene Cervenka, con quien tuvo un hijo, Henry.

Lo anecdótico cuando empezaron a salir juntos es que Ariadna no había visto El Señor de los Anillos, donde Viggo Mortensen interpretó el papel de Aragorn.

"Llevo una vida normal"

Ariadna Gil no frecuenta las páginas de las revistas del corazón, salvo cuando algún reportero la capta de paseo por el barrio o en algún evento, pocos, con ocasión de un estreno. Ella misma ha dicho recientemente en La Vanguardia que lleva una vida normal y por ello no interesa a los medios de comunicación. Sin embargo, profesionalmente continúa gozando del interés de productores y directores. Dos últimas películas suyas son Un fantasma en la batalla y Zona hostil. La primera de las citadas, dirigida por Agustín Díaz Yanes, es una mirada al mundo de ETA, y su personaje es Anboto, terrorista de amplio historial delictivo, de nombre Soledad Iparraguirre. En cuanto a Zona hostil, trata de un batallón de la Legión Española que escolta a un convoy norteamericano en un monte de Afganistán.

Un brillante historial

Si Viggo Mortensen es desde hace tiempo, mucho antes de emparejarse con Ariadna, un actor con vitola internacional, Ariadna ha tenido menos ocasiones de rodar en el extranjero. Pero su currículo es notable, con representaciones teatrales de importancia (Un tranvía llamado deseo, Los hijos de Kennedy) y más de cuarenta películas, entre las que destacamos El embrujo de Shanghái, Soldados de Salamina, El laberinto del fauno, Amo tu cama rica, Los peores años de nuestra vida, Libertarias y un prolongado etcétera.

Su inquietud profesional la llevó en 1987 a realizar un cortometraje del que fue también guionista: Bar. Y produjo otro de gran interés, La silla de Fernando, que retrataba a Fernando Fernán-Gómez en su extensa y genial carrera en el cine.