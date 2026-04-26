Marta Hazas y Javier Veiga, 10 años de su boda y 16 de vida en común sin hijos: "No queremos tenerlos"

Forman Marta Hazas y Javier Veiga una encantadora pareja desde que se conocieron rodando la película Muertos de amor en 2010. Convivieron hasta darse el sí en una ceremonia civil celebrada en 2016 en el emblemático Palacio de la Magdalena, edificio de raigambre en la capital cántabra, que era donde los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia pasaban los meses de verano.

No fue aquel enlace de Marta y Javier un acontecimiento para las revistas del corazón, y eso que ya comenzaron a ser conocidos en varias series de televisión, sobre todo en Velvet, con su posterior secuela. La protagonista femenina era allí Paula Echevarría, que no faltó como especial invitada a esa boda, cuya celebración posterior tuvo una anécdota deportiva que consistió en un partido de baloncesto en donde participó el novio mientras la novia permanecía alerta para ver las veces que él encestaba.

Marta Hazas Cuesta tiene cuarenta y ocho años. Primero quiso estudiar Periodismo, carrera que cursó en la Universidad del País Vasco, para después, instalada en Madrid, recibir clases de Arte Dramático en la escuela de Cristina Rota.

Javier Veiga, natural de El Grove (Pontevedra), de cincuenta y tres años, quería ser arquitecto en La Coruña, pero a los seis meses dejó la carrera y comenzó a ser actor en una compañía de aficionados, hasta que se hizo fundador y director de un grupo en 1996. Recaló en Madrid, inscribiéndose en la Real Escuela de Arte Dramático. Su historial está lleno de citas teatrales, ya como profesional: ha representado obras clásicas del Siglo de Oro y otros repertorios actuales de comedia. Aunque haya sido en televisión, con menos presencia, donde se ha visto más reconocido en popularidad desde una de sus primeras apariciones, en la serie Farmacia de Guardia. Después tomó parte en otras, pasó a ser habitual en El Club de la Comedia y hasta lo contrataron para una campaña publicitaria.

Desde su primera cita en una bolera a las afueras de Madrid, Javier y Marta comenzaron una relación sentimental mientras cada uno por su cuenta iba progresando como actores, cada vez en series con papeles más destacados. Marta Hazas fue en Antena 3 durante siete temporadas asidua en El Internado. En 2018, Javier tomó la decisión de escribir una serie de la que fue protagonista y director al lado de su esposa, Pequeñas coincidencias, que se programó hasta 2021.

Que ambos siguen muy enamorados no nos cabe duda. Javier, en su cuenta de redes sociales, le ha dedicado este piropo a Marta: "Suerte la mía al encontrarte". Lo que no entra en sus planes es tener hijos. Dicen no disponer de tiempo en caso de que vinieran al mundo ni tampoco poseer suficiente capacidad para ser padres. Lo único que les interesa es continuar en el mundo del espectáculo, donde no les falta trabajo.