Alejandro Sanz relata su dura depresión y confirma su relación con Stephanie Cayo

El cantante Alejandro Sanz ha sido el protagonista de la última entrega de la temporada del programa de televisión Lo de Évole. Durante una extensa entrevista grabada en el transcurso de su reciente gira por Estados Unidos, con paradas en ciudades como Washington y Nueva York, el artista ha repasado los episodios más delicados de su vida personal y profesional. En una conversación marcada por la franqueza, el intérprete madrileño no ha dudado en abordar los problemas de salud mental que le obligaron a detener su carrera temporalmente para poder recuperarse.

Sanz ha relatado cómo fue el momento en el que le diagnosticaron depresión y ansiedad, una situación que le llevó a experimentar un profundo bache anímico. "Cuando me diagnosticaron la depresión, el primer concierto dije: 'Voy a ver si puedo'. Fue una sensación muy curiosa porque donde más a salvo me sentía era sobre el escenario", ha confesado al periodista. Sin embargo, la verdadera lucha comenzaba al terminar el espectáculo, momento en el que el artista sufría fuertes ataques de pánico y se ponía a temblar nada más bajar los escalones hacia los camerinos.

Sanz ha reconocido que este duro proceso le ha servido para aprender a establecer límites y ser más sincero consigo mismo. "Antes me quedaba en los camerinos hasta que se iba el último borracho. Eso ya tampoco lo hago", ha explicado. En la actualidad, Sanz asegura no forzarse a hacer cosas que no desea y valora enormemente su entorno. Aunque es consciente de que una enfermedad de este tipo no desaparece del todo para siempre, ha destacado que ha aprendido a dar las gracias a diario por la oportunidad de dedicarse a lo que le apasiona y por gozar de salud.

Otro de los pilares fundamentales en la recuperación y estabilidad del cantante son sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma, fruto de tres relaciones diferentes. El artista ha detallado que organiza al menos uno o dos viajes anuales en los que conviven exclusivamente los cinco, alejados de asistentes, equipos de trabajo y de las madres de los menores. Esta rutina busca forjar una convivencia mucho más natural y mantener a los hermanos unidos, algo en lo que Sanz ha invertido "muchas ganas" debido a la distancia geográfica que les separa habitualmente.

Finalmente, la entrevista también dejó espacio para confirmar la actual situación sentimental del cantante. Durante la charla, Sanz recibió una llamada de la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien se le ha relacionado en los últimos meses tras ser vistos juntos durante la gira americana. Lejos de esquivar el tema, el artista ha confirmado la relación asegurando que es "muy bonito estar enamorado". A pesar de que, según ha revelado, sus terapeutas le aconsejaron no volver a enamorarse durante su proceso de recuperación mental, el intérprete ha dejado claro que no puede gobernar sus sentimientos y que ha vuelto a creer en "el amor para siempre".