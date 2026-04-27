Anabel Pantoja rompe su silencio: ni "divismo" ni vetos en la nueva gira de su tía

Mientras Isabel Pantoja ya se encuentra en suelo peruano para arrancar su esperada gira sudamericana, el foco mediático no está solo en el escenario, sino en las grandes ausencias de su equipo de confianza. Anabel Pantoja, quien ha sido la sombra de su tía durante años, ha tenido que salir al paso de los rumores que apuntan a una supuesta mala relación o exigencias de "diva" como motivo de su baja en este tour.

"Con una hamburguesa soy feliz": Anabel desmiente los rumores

Tras un fin de semana romántico en Milán junto a su pareja, David Rodríguez, Anabel ha aterrizado en Madrid con ganas de aclarar su situación. Frente a las informaciones que sugerían que los promotores la habrían vetado por pedir un cátering idéntico al de la tonadillera, la influencer ha sido tajante: "No entiendo por qué se inventan eso. ¿Que yo pido teles y cosas? Si yo con una hamburguesa y dormir bien...", acbaraba.

"Estaba todo hablado, pero no voy porque es un mes y medio fuera y no me voy a separar de mi niña", confesó refiriéndose a la pequeña Alma.

Limpieza en el staff: ¿Ahorro o conflicto familiar?

La ausencia de Anabel no es la única que ha hecho saltar las alarmas. Por primera vez, Isabel y Agustín Pantoja han prescindido de su equipo habitual de estética, compuesto por el maquillador Alberto Dugarte y el peluquero José Antonio Abad.

Aunque se rumorea que la tonadillera busca recortar gastos —a pesar de alojarse en una suite de 3.000 dólares en Lima—, otras voces apuntan a un conflicto interno que se remonta a la gira por EE.UU. Se especula con un enfrentamiento entre Agustín y David (novio de Anabel) en el que el staff se habría posicionado a favor del fisioterapeuta, provocando una brecha irreparable.

Silencio ante la polémica y posibles sorpresas

A su llegada de Italia, Anabel se mostró visiblemente agotada por las preguntas sobre su tía y los despidos en el equipo. Con un resoplido y un escueto "Acabo de llegar de Milán, por favor", evitó entrar en detalles sobre las decisiones de su tío Agustín.

Sin embargo, el tour por Sudamérica podría deparar sorpresas. Mientras Anabel se queda en España, crecen los rumores sobre la posible aparición de Kiko Rivera y su novia, Lola García, en alguno de los conciertos, incluso con la posibilidad de que esta última suba al escenario a bailar junto a su "suegra".