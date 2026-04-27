Aitana Sánchez-Gijón muy afligida por el fallecimiento de su madre

Aitana Sánchez-Gijón estaba viviendo un momento muy feliz de su vida, junto al también actor Maxi Iglesias, que desgraciadamente se ha visto empañado por la pérdida de Fiorella de Angelis. Madre e hija estaban muy unidas.

El fallecimiento tuvo lugar este domingo, cuando tenía lugar la última representación de La malquerida, con la que la actriz se ha subido al escenario del Teatro Español. Fiorella de Angelis estaba jubilada, era profesora de matemáticas y de nacionalidad italiana. Ha sido incinerada esta mañana en el Cementerio de la Almudena en Madrid.

Con toda seguridad, el mayor apoyo para la actriz serán sus dos hijos, Bruna y Teo, fruto de su matrimonio con el artista argentino Papin Luccadane del que se divorció hace unos años, siempre con absoluta discreción.

A Aitana siempre le ha gustado mantener su vida familiar de forma privada, y una de las pocas ocasiones que se les pudo ver juntas fue cuando acompañó a su hija a la gala de los Premios Goya, cuando le dieron el galardón por su trayectoria profesional. En aquellos momentos, Aitana escribió en sus redes sociales: "¿Lo mejor de recibir el Goya de Honor tan pronto? Poder dedicárselo a mi madre en vivo y en directo. Gracias por tanto, mamma".