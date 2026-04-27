El calvario de Ivonne Reyes tras el éxito: ruina económica y "al borde de la muerte"

La edición de Supervivientes 2026 continúa su curso tras la salida de algunos de los concursantes más mediáticos, como Gabriela Guillén o Paola Olmedo. En este contexto, Ivonne Reyes se ha consolidado como una de las grandes favoritas del programa. Durante la gala de este domingo, la presentadora se enfrentó al conocido puente de las emociones, una prueba que ha servido para que la concursante se sincere sobre los episodios más difíciles de su biografía.

A través de diferentes peldaños que marcaban conceptos como la infancia, el éxito o el olvido, la modelo nacida en Venezuela repasó su trayectoria vital. Emocionada, reconoció que en su juventud se sentía sola y apartada de su entorno familiar, lo que la motivó a trasladarse a España con el propósito de triunfar en el ámbito televisivo, un sueño que albergaba desde que era pequeña.

El ansiado triunfo no tardó en llegar. Reyes evocó su etapa de mayor popularidad en los medios de comunicación españoles. "Tantos programas que he presentado, mi carrera profesional, brillar, haber querido estar desde pequeña en la tele", enumeró. La concursante explicó que el impacto de la fama fue de tal magnitud que aún le cuesta asimilar su propio éxito profesional y el reconocimiento que obtuvo tras trabajar con importantes figuras del sector.

Sin embargo, a esta época de plenitud le siguió un progresivo alejamiento de los focos. La propia Ivonne Reyes asumió la responsabilidad de esta situación al explicar que comenzó a descuidarse a sí misma. Según relató, se apartó paulatinamente de sus ilusiones, de la comunicación y de su faceta artística. Este proceso de aislamiento provocó que dejara de recibir ofertas de trabajo, lo que derivó en graves consecuencias para su estabilidad financiera.

Lejos de haber derrochado su patrimonio, la concursante quiso aclarar que destinó sus ingresos a su entorno más cercano. Las inversiones en su familia y, en especial, en la educación de su hijo fueron su prioridad, pero la falta de ingresos la arrastró hasta quedarse en la bancarrota. Ante esta dura realidad, optó por ocultar su verdadera situación para proteger a su hijo, manteniendo una apariencia de normalidad y positivismo mientras sufría en soledad.

El estrés acumulado y la preocupación extrema terminaron pasándole factura en el plano de la salud. La presentadora confesó que este cansancio físico le provocó diversas patologías, hasta el punto de haber estado al borde de la muerte en tres ocasiones. Durante esta oscura etapa, perdió la motivación para salir a la calle o realizar cualquier actividad, encontrando su único asidero en el cuidado de su hijo.

En el terreno personal, también hizo mención a lo cuestionadas que han sido sus relaciones sentimentales. Sin citar de manera directa a Pepe Navarro, Reyes lamentó haber sido tachada de frívola tras su embarazo. No obstante, subrayó que su hijo Alejandro es el motor de su vida y se mostró orgullosa de haber ejercido tanto de madre como de padre. Finalmente, concluyó su intervención asegurando que su participación en Supervivientes está suponiendo una verdadera terapia para recuperar su identidad.