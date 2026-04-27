El paso de Makoke por el plató de ¡De viernes! ha dinamitado los cimientos de su ya maltrecha relación con Kiko Matamoros. En una intervención de una crudeza sin precedentes, la colaboradora se sentó frente a Santi Acosta para desgranar los episodios más sombríos de sus más de 20 años de matrimonio, decidida a romper un silencio de décadas. Su testimonio no solo buscaba reconstruir su verdad, sino denunciar un perfil de control y presunto trato degradante que la mantuvo, según sus propias palabras, sumida en un "pozo" emocional.

Esta exposición pública ha provocado la furia inmediata de Matamoros, quien no ha dudado en lanzarse a degüello contra su exmujer y contra la propia dirección de Telecinco, prometiendo represalias contra el programa por lo que considera una manipulación flagrante de su integridad.

La entrevista comenzó abordando la actualidad judicial de la expareja, ambos enfrentados a un presunto delito de alzamiento de bienes del que se han declarado culpables y que, según Makoke, está "visto para sentencia". Al recordar sus inicios en 1998, la colaboradora explicó: "Nos conocimos y él se ofreció para ser mi representante. Él estaba casado, nos liamos una noche, pero yo le dije que acababa de tener un bebé. Un día llegó y me dijo que se había separado y nos fuimos a vivir juntos". Durante el relato, Makoke validó las acusaciones de Marian Flores, exmujer de Kiko, afirmando que "tenía toda la razón; al final, todos los que hemos estado al lado de Kiko hemos sido víctimas". También rememoró la supuesta venganza de Matamoros contra su excuñada Mar Flores al vender fotos a Interviú: "Me la ponía verde. Decía que era una persona que solo iba por el interés. Cuando él empieza a salir conmigo, Mar le despide y Kiko se enfadó mucho".

Makoke describió una convivencia marcada por los celos y la falta de empatía. Aseguró que "solo discutíamos por la noche porque pensaba que miraba a todos los hombres de las discotecas" y añadió que "nunca salía con mis amigas porque él decía que las mujeres salen solas solo para zorrear". Uno de los momentos más dolorosos para ella fue tras el fallecimiento de su padre: "Yo estuve toda la noche velando a mi padre, llegué a las ocho de la mañana al hotel y le dije: 'Abrázame, por favor'. Él se negó y dijo que se iba a desayunar al hotel. Me di cuenta de que no tenía corazón". En este "pozo de inseguridad y miedo", la invitada confesó que le fue infiel en Ibiza: "Yo me lié con él aunque se lo negué a Kiko hasta el día que me separé". Esta traición marcó la última década de su unión, pues, según su testimonio, "se dedicó 10 años a hacerme la vida imposible por haberle sido infiel".

Respecto a los episodios de mayor tensión, Makoke relató lo ocurrido el 17 de enero de 2010, noche en la que se registró un atestado de la Guardia Civil: "Fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí, cogió el coche a 200 por hora. Llegamos a casa y me cogió de los pelos. Yo pensaba que me mataba. Fui a coger el teléfono, me agarró y me puso el pie en la cara". A pesar de la gravedad, justificó su permanencia al lado del colaborador de televisión: "Yo le quería y no quería hacerle nada malo. Sentía que todo había sido culpa mía por haber sido infiel". Respecto al distanciamiento con su hija menor, Anita Matamoros, fue tajante al señalar que "no es culpa mía, es fruto de sus propios actos y de una falta de sensibilidad que terminó por romperlo todo".

Las palabras de Makoke han provocado la inmediata reacción de Kiko Matamoros. "Estoy alucinado por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien, en un relato construido y perfectamente estructurado en base a la mentira y la vil fragmentación de unos archivos", ha escrito el colaborador a través de la red social X. Matamoros, que reprobó las pruebas en directo mediante mensajes a Lydia Lozano, ha cargado contra Telecinco y el espacio de Santi Acosta y Bea Archidona con una advertencia directa: "Tendréis la respuesta merecida".