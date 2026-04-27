La familia que ha formado Tamara Gorro con Cayetano Rivera y su "ex", Ezequiel Garay: "No volveré a casarme"

Tamara Gorro atraviesa un momento de plenitud personal en el que el equilibrio parece ser su mejor aliado. La influencer no solo afianza su romance con el torero Cayetano Rivera, sino que sigue dando lecciones de madurez al mantener una relación excepcional con su exmarido, Ezequiel Garay.

Un romance a caballo entre Madrid y Sevilla

A pesar de la distancia física —ella instalada en la capital y él en Sevilla—, la relación entre Tamara y Cayetano Rivera avanza con paso firme. Aunque la discreción sigue siendo su máxima, es cada vez más frecuente ver al diestro integrado en la vida de los hijos de la colaboradora, Shaila y Antonio.

Recientemente, Tamara viajó a Sevilla junto a su familia para apoyar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. Aunque el equipo de sus amores no logró la victoria frente a la Real Sociedad, la escapada sirvió para que la pareja disfrutara de la capital hispalense, reafirmando que su historia de amor está más que consolidada. Eso sí, Tamara ha cortado de raíz cualquier rumor de boda: "No pienso volver a casarme", confesó entre risas ante las cámaras.

A pesar de la felicidad que rodea su vida sentimental, la influencer ha tenido que reducir el ritmo debido a problemas de salud que arrastra desde hace semanas. Por recomendación médica, se vio obligada a ausentarse de la Feria de Abril para evitar esfuerzos innecesarios. No obstante, ha querido tranquilizar a su "familia virtual" aclarando que este bache no está relacionado con su salud mental, de la cual se encuentra totalmente recuperada.

El gesto de Ezequiel Garay que despeja dudas

Frente a las especulaciones que sugerían un posible malestar de Ezequiel Garay por el nuevo noviazgo de su exmujer, la realidad ha vuelto a desmentir los rumores. En un gesto de normalidad y buena sintonía, el exfutbolista argentino fue el encargado de recibir a Tamara y a sus hijos en la estación de tren a su regreso de Sevilla.

"Todo muy bien", aseguró Tamara con naturalidad, dejando claro que el vínculo con el padre de sus hijos sigue siendo intocable.

Tamara Gorro demuestra así que es posible construir un presente feliz junto a una nueva pareja sin renunciar al respeto y al cariño por el pasado, manteniendo a su familia unida por encima de todo.