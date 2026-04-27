Miguel Ángel Silvestre revoluciona las redes montando a caballo sin camiseta

Miguel Ángel Silvestre es uno de los rostros más reconocidos de nuestro país, con una trayectoria que le ha permitido tener proyección internacional. Ahora el actor se encuentra en Colombia inmerso en el rodaje de la serie Carlota, ambientada en el país. Este proyecto cuenta con la participación de la actriz mexicana Belinda y el actor español Jaime Lorente.

Se trata de una ambiciosa producción de ficción histórica que trata sobre la emperatriz de México, Carlota de Habsburgo, desde su ascenso al poder junto a Maximiliano hasta la caída de ambos, fruto de los conflictos coloniales, las tensiones políticas y las luchas de poder en el siglo XIX.

Durante su estancia en Colombia, el actor ha querido compartir en redes sociales una imagen y varios vídeos en los que se le puede ver montando a caballo y demostrando sus habilidades como jinete de cara a esta nueva serie. Unas imágenes que no han pasado inadvertidas para sus seguidores, convirtiéndose en virales porque el actor aparece montando a caballo sin camiseta, lo que ha generado furor en las redes.

A juzgar por las imágenes, se ve a Miguel Ángel en una excelente forma física fruto del boxeo, deporte que practica con asiduidad para mejorar su resistencia, así como de las sesiones de trabajo de fuerza en el gimnasio.