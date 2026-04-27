La ausencia de Pitingo en la reciente fiesta organizada por el Turronero el pasado 23 de abril, en plena Feria de Abril, encendió todas las alarmas sobre su estado de salud. Tras varios días de incertidumbre y un comunicado inicial de su representante, el artista ha reaparecido públicamente para explicar los motivos que le han obligado a suspender sus compromisos profesionales y a prepararse para pasar de forma inminente por el quirófano. El cantante ha aclarado su situación en exclusiva para el programa Fiesta de Telecinco, detallando el diagnóstico médico que ha puesto en pausa su actividad sobre los escenarios.

"Debido un problema de salud y a una intervención médica de carácter urgente cuya fecha ha sido recientemente confirmada, nos vemos en la obligación de anular los compromisos laborales previstos, concretamente el concierto del próximo 30 de abril en el Teatro Campos Elíseos", informaba su oficina de representación ante el revuelo generado por su hospitalización de urgencia. La dolencia que padece el artista es una colecistitis aguda, una inflamación repentina de la vesícula biliar provocada generalmente por una obstrucción, que le ha obligado a guardar un estricto reposo tras los primeros días de tratamiento hospitalario.

El propio Pitingo, consciente de la preocupación de sus seguidores, ha querido tranquilizar a la audiencia a través del programa Fiesta. "Deciros que estoy bien, que lo que tengo es una infección e inflamación de la vesícula que ya ha remitido tras unos días en el hospital. Ahora me tienen que quitar la vesícula, pero nada grave", ha manifestado el cantante, mostrando una actitud positiva ante la futura intervención quirúrgica. Sin embargo, las prescripciones médicas le impiden retomar su trabajo de inmediato, lo que ha afectado directamente a su agenda de conciertos.

En sus declaraciones para el espacio de Telecinco, el artista ha detallado las restricciones que debe seguir durante las próximas semanas: "Tengo que estar en casa, no puedo cantar por el momento, no puedo dar botes, pero yo el 13 de julio estoy en Barcelona dándolo todo". Pitingo ha insistido en que esta pausa es necesaria para una recuperación completa, asegurando que volverá con fuerzas renovadas una vez supere la operación. "Sin vesícula, pero con la voz mejor que nunca. Muchas gracias a todos los que se están interesando por mi salud", ha concluido de forma optimista.

La colecistitis aguda es una patología que suele manifestarse con dolores intensos abdominales y fiebre, requiriendo en la mayoría de los casos la extirpación del órgano para evitar recaídas o infecciones mayores. Aunque el susto inicial obligó al cantante a acudir de urgencia a un centro médico, la situación parece estar bajo control. El artista se encuentra ahora centrado en su recuperación domiciliaria a la espera de la cirugía definitiva, con la mirada puesta en su regreso a los escenarios previsto para el mes de julio.