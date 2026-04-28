Aitana Sánchez-Gijón, arropada por sus hijos y su hermano en el tanatorio tras la muerte de su madre

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La dinámica familiar se caracterizó por la hospitalidad. Según registros biográficos de la actriz, la casa de Fiorella era un lugar de tránsito constante para intelectuales y artistas, lo que influyó directamente en la vocación de sus hijos. La relación madre e hija estuvo cimentada en una pasión compartida por el cine y las artes. Fiorella no solo fue la madre de la intérprete, sino su principal interlocutora cultural y la figura que impulsó su sensibilidad artística desde la infancia.