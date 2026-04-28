Aitana Sánchez-Gijón, arropada por sus hijos y su hermano en el tanatorio tras la muerte de su madre
La actriz Aitana Sánchez-Gijón atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras el fallecimiento este lunes de su madre, la profesora italiana Fiorella de Angelis, a causa de un empeoramiento en su estado de salud. Arropada por sus hijos, Teo y Bruna, y su hermano Eloy, la intérprete ha acudido al tanatorio para dar el último adiós a quien fue su gran referente personal y cultural. Esta pérdida se produce apenas un año después de que la actriz le dedicara públicamente su Goya de Honor, cerrando así un círculo de profunda complicidad y pasión compartida por el cine que definió su relación hasta el último momento.
Fiorella de Angelis ha fallecido este lunes tras sufrir un empeoramiento progresivo en su estado de salud. Este declive físico marcó los días previos al desenlace, obligando a la familia a afrontar el final de forma inminente. La despedida ha tenido lugar en un ambiente de intimidad familiar, donde Aitana Sánchez Gijón ha estado acompañada por su círculo más cercano. El tanatorio se convirtió en el punto de encuentro para recibir a amigos y personalidades del mundo de la cultura.
En el tanatorio, Aitana Sánchez-Gijón contó con el apoyo directo de sus dos hijos, Teo y Bruna, frutos de su relación con Guillermo Papin. Su presencia subraya la continuidad del núcleo familiar tras la pérdida de la abuela.
Eloy Sánchez-Gijón, hermano de la actriz, ha estado presente durante todo el proceso. Ambos compartieron la crianza en un hogar marcado por la docencia y el arte, y ahora afrontan juntos la pérdida de su último progenitor.
Con la muerte de Fiorella, Aitana pierde a su segundo pilar parental. Su padre, el catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas Ángel Sánchez-Gijón, falleció anteriormente en el año 2007.
Fiorella de Angelis, de origen italiano, desarrolló su vida profesional en el ámbito de la enseñanza. Su formación y su labor como profesora fueron determinantes en el ambiente intelectual que se respiraba en el domicilio familiar.
La dinámica familiar se caracterizó por la hospitalidad. Según registros biográficos de la actriz, la casa de Fiorella era un lugar de tránsito constante para intelectuales y artistas, lo que influyó directamente en la vocación de sus hijos. La relación madre e hija estuvo cimentada en una pasión compartida por el cine y las artes. Fiorella no solo fue la madre de la intérprete, sino su principal interlocutora cultural y la figura que impulsó su sensibilidad artística desde la infancia.
El vínculo entre ambas quedó sellado públicamente hace apenas un año, cuando Aitana recibió el Goya de Honor 2025. En aquel momento, la actriz destacó la importancia de que su madre pudiera ser testigo presencial de dicho reconocimiento.
La última imagen pública de ambas juntas fue compartida por la actriz en sus redes sociales con motivo de la gala de los Goya. En ella se documenta el estado de complicidad que mantuvieron hasta los últimos meses de vida de Fiorella.