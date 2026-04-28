La situación personal y financiera de Adrián Rodríguez ha alcanzado un nuevo punto crítico que mantiene en vilo tanto a su entorno más cercano. Tras una serie de episodios que culminaron en un enfrentamiento violento con las autoridades en Málaga, las últimas informaciones reveladas este lunes por el programa El Tiempo Justo y la periodista Giovanna González en Vamos a Ver dibujan un escenario de extrema vulnerabilidad para el que fuera protagonista de éxitos televisivos como Física o Química o Chiringuito de Pepe. Según estas fuentes, el actor estaría solicitando dinero, contactando no solo con amigos, sino con periodistas, actores y actrices con los que apenas mantiene o ha mantenido una relación profesional tangencial.

Rodríguez estaría enviando mensajes directos con peticiones explícitas de dinero mediante la plataforma Bizum, omitiendo cualquier tipo de saludo o explicación previa. La gravedad del asunto se acentúa al conocerse que, ante ofertas de ayuda no monetaria —como el acompañamiento para realizar la compra de víveres esenciales—, el intérprete habría declinado la asistencia, insistiendo únicamente en su necesidad de liquidez.

El contexto de esta deriva financiera está intrínsecamente ligado a sus recientes problemas judiciales y de salud. Hace apenas unos días, Adrián Rodríguez fue protagonista de un altercado en la estación María Zambrano de Málaga. Tras permanecer 48 horas en paradero desconocido, el actor reapareció con una actitud visiblemente nerviosa y agresiva, agrediendo primero a un operador de cámara que intentaba grabarle y, posteriormente, a los agentes de policía que intervinieron en el lugar. Este episodio terminó en un juicio rápido donde el actor fue condenado inicialmente a dos años de prisión, pena que se redujo a seis meses tras reconocer los hechos y mostrar arrepentimiento. Actualmente, Rodríguez se encuentra en libertad condicional, con la obligación de no reincidir y la exigencia de abonar multas por las lesiones causadas, una carga económica que se suma a su ya precaria situación.

Las declaraciones de sus exparejas y familiares aportan una visión todavía más sombría sobre su estado actual. Mientras su padre confesaba en Y Ahora Sonsoles haber perdido el contacto con él debido a la complejidad de sus adicciones, su expareja Susy Gala revelaba en Espejo Público haber costeado anteriormente tratamientos de desintoxicación por valor de 5.000 euros, de los cuales el actor desistía a los pocos días de ingresar. Por otro lado, su relación más reciente con una mujer llamada Nayara terminó entre acusaciones cruzadas de abandono, después de que el actor publicara en redes sociales que se había quedado "en la calle", extremo que ella desmintió categóricamente asegurando que él se marchó voluntariamente tras una discusión.

A su salida de los juzgados de Málaga, el propio Adrián Rodríguez reconoció haber tenido recaídas en el consumo de sustancias durante su paso por centros de tratamiento previos, como La Cárcel de los Gemelos, y expresó su deseo de retomar la rehabilitación. No obstante, estas nuevas informaciones sobre la petición indiscriminada de dinero sugieren que el actor atraviesa una fase de desesperación que trasciende lo profesional. Lo que comenzó como la prometedora carrera de un ídolo juvenil se ha transformado en un drama humano que pone de manifiesto la falta de una red de contención eficaz para los juguetes rotos del espectáculo que lidian con enfermedades de salud mental y adicciones en el ojo público.