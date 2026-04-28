Carmen Tello detalla el estado de salud de Curro Romero tras su ingreso por una neumonía

La preocupación por el estado de Curro Romero se había incrementado en los últimos días tras conocerse su repentino traslado a un centro médico. Ante el aluvión de rumores y la inquietud del mundo taurino, ha sido su propia esposa, Carmen Tello, quien ha decidido dar un paso al frente para aclarar la situación. A través de una intervención telefónica en el programa de televisión Y ahora Sonsoles, la mujer del diestro ha ofrecido todos los detalles sobre el episodio médico que ha mantenido en vilo a sus allegados y ha confirmado que el paciente ya se encuentra descansando en su domicilio.

El origen de este bache físico está directamente relacionado con la enfermedad neurodegenerativa que padece el veterano matador desde hace años. Tal y como ha relatado Tello, la dolencia afecta a su capacidad de deglución. "Él tiene su párkinson y al tomar alimentos o beber agua, a veces se atraganta, y eso hace que se le vaya al pulmón y le produce una infección, una neumonía", ha detallado con naturalidad para zanjar cualquier tipo de especulación sobre la gravedad real del cuadro clínico.

El momento más crítico se vivió coincidiendo con una de las semanas más importantes para la capital andaluza. "Llegó bastante mal, fue el viernes de feria", ha rememorado la esposa del matador. Ante la imposibilidad de contactar con su círculo más cercano, dado que muchos se encontraban inmersos en las celebraciones o fuera de la ciudad, optó por avisar a los servicios de emergencias. "Llamé al 061 y me dijeron que lo llevara al hospital y vino la ambulancia", ha relatado, confesando que, aunque suele dejar todo en manos de los profesionales sanitarios, en esta ocasión llegó a asustarse de forma considerable por la agobiante situación.

Una vez ingresado en el Hospital Universitario Virgen Macarena, el equipo médico procedió a estabilizar al paciente. Según el testimonio ofrecido, entró directamente en la zona de observación, donde se le pautó un tratamiento intravenoso a base de antibióticos de amplio espectro. Afortunadamente, su organismo respondió de manera positiva a la medicación. "Como es tan fuerte, otra vez, gracias a Dios, ha salido para adelante", ha celebrado su esposa, aliviada tras comprobar la favorable evolución en la sala del centro clínico.

Actualmente, la recomendación de los especialistas ha sido continuar con la convalecencia en su propia residencia, argumentando que el entorno hospitalario presenta un mayor riesgo de contagio debido a la proliferación de diferentes virus. La esposa del que fuera conocido como el Faraón de Camas ha agradecido profundamente las incontables muestras de cariño recibidas en estos días difíciles. Tras notar a su marido "un poco tristón" en las jornadas previas al ingreso, ahora respira tranquila viendo cómo recupera el ánimo en la tranquilidad de su hogar, rodeado del cuidado incondicional de su familia.