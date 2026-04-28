Imanol Arias cumple 70 años: teatro, boda secreta y a punto de convertirse en abuelo

El incombustible actor de cine, televisión y teatro Imanol Arias ha alcanzado una cifra redonda en uno de los momentos de mayor plenitud de su trayectoria profesional y vital. Imanol Arias ha cumplido 70 años este domingo 26 de abril y lo ha hecho de la manera que mejor refleja su pasión por el oficio: subido a un escenario. Lejos de organizar fiestas multitudinarias o eventos por todo lo alto, el intérprete ha optado por soplar las velas cumpliendo con sus compromisos laborales en la localidad alicantina de Elche. Allí ha protagonizado este fin de semana la obra teatral Mejor No Decirlo, compartiendo cartel con la aclamada actriz María Barranco y demostrando que su idilio con el público sigue intacto.

Como no podía ser de otra manera, en esta fecha tan significativa no ha faltado el calor de los suyos. A su lado, apoyándole incondicionalmente, se encontraba su mujer, Nélida Grajales, con la que atraviesa una etapa de inmensa felicidad. Cabe recordar que el propio actor confirmó que ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima a finales del año 2025. La abogada argentina, a la que conocía desde sus años de juventud, le ha devuelto la ilusión en el amor tras su discreta y amistosa separación de la fotógrafa Irene Meritxell, consolidando una relación que parece sacada de una película.

Pero las buenas noticias para el protagonista de la mítica serie Cuéntame Cómo Pasó no terminan en el ámbito sentimental. La vida le sonríe también en su faceta familiar, ya que se encuentra a muy pocas semanas de convertirse en abuelo primerizo. Su primogénito, Jon Arias, fruto de su pasada relación con Pastora Vega y que ha decidido seguir los pasos de su padre en el complejo mundo de la interpretación, está esperando su primer bebé junto a la también actriz Alba Ribas. Hasta el momento, el sexo y el nombre de la criatura continúan siendo un misterio, fruto del hermetismo y la discreción que siempre han caracterizado al clan.

Imanol Arias y su mujer, Nélida Grajales

Tras cerrar el telón en Elche, el recién estrenado septuagenario puso rumbo inmediato a Madrid para culminar la jornada rodeado de sus seres más queridos. Nada más llegar a la capital española, organizó una cena familiar en un conocido restaurante, donde se reunió con Nélida y con los futuros papás para festejar en la intimidad y, por fin, poder soplar las velas de su tarta de cumpleaños junto a ellos.

Después de varias horas en el interior del establecimiento, el homenajeado abandonó el local con un semblante notablemente serio y declinó hacer cualquier tipo de declaración a los medios congregados en las inmediaciones. No quiso revelar detalles sobre los regalos recibidos ni sobre cómo transcurrió la velada. En la misma línea de prudencia y mutismo actuaron su hijo Jon y Alba Ribas, quienes caminaron a toda prisa hasta el vehículo que les aguardaba, guardando un absoluto silencio sobre su inminente paternidad y demostrando una vez más que prefieren mantener su esfera privada estrictamente alejada de los focos mediáticos.