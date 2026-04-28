La broma premonitoria de Mar Flores a Carlo Costanzia sobre su futura hija

Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, han reaparecido juntos en público tras su participación en el programa de televisión sobre decoración DecoMasters para cumplir con un compromiso de carácter benéfico: la entrega del premio de 50.000 euros que lograron al imponerse en el concurso.

Esta cuantía ha sido donada a la Fundación Semillas, una iniciativa social impulsada por el conocido cocinero Carlos Maldonado y tiene como objetivo primordial la inserción sociolaboral de jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social con programas de formación que la entidad desarrolla en el ámbito de la hostelería.

Durante la entrega del cheque simbólico, tanto Mar como Carlo exhibieron una gran complicidad, dejando atrás cualquier controversia familiar del pasado y centrando la atención en el impacto positivo de su experiencia televisiva. Costanzia aprovechó la presencia de los medios para elogiar públicamente a su progenitora. El joven quiso destacar las lecciones vitales que ha asimilado de ella a lo largo de los años. "Yo he aprendido mucho de la perseverancia, la resiliencia y la fuerza de mi madre", declaró a los periodistas. Asimismo, subrayó que el trabajo conjunto en el proyecto audiovisual ha sido muy enriquecedor, confesando haberse sorprendido gratamente por lo bien que lo han pasado durante las grabaciones.

Por su parte, la exmodelo ratificó la excelente etapa personal y profesional por la que atraviesa en la actualidad. Alejada de los conflictos de otras épocas, aseguró sentir que se encuentra en uno de los momentos más plenos de su trayectoria. "En el mejor momento de mi vida. Ya, en vez de paso a paso, voy zancada a zancada, ya he cogido un poco de carrerilla", explicó, mostrando su deseo de mantener esta dinámica de estabilidad y la buena sintonía que tiene con su hijo mayor.

Más allá de la faceta solidaria, el ámbito privado también tuvo protagonismo, en concreto la futura llegada de un nuevo miembro a la familia. Ante este escenario familiar, Carlo se mostró cauto, señalando que al tener una experiencia previa afronta la nueva vida "con más calma" y observando las cosas con cierta retrospectiva. Como anécdota, Mar Flores desveló que durante las grabaciones bromeó con su hijo animándole a ir a por la niña, un comentario que se hizo realidad poco después. "Tampoco hacía falta que me hicieras tanto caso", sentenció entre risas.