El giro radical de Julia Janeiro: de exigir ser anónima a fichar por Antena 3

Lo que parecía una huida definitiva de los focos ha dado un vuelco radical. Julia Janeiro, que llegó a pedir amparo judicial para proteger su anonimato y alejarse del ruido mediático, sorprende ahora con un movimiento que nadie veía venir: su desembarco en televisión.

La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha pasado de reclamar privacidad —respaldada incluso por decisiones judiciales que reconocían el impacto negativo de la exposición pública— a aceptar un reto televisivo de gran visibilidad.

El escenario elegido no es menor. Antena 3 la incorpora a su nuevo concurso con famosos, The Box, un reality que a España llega con el nombre de La Caja Amarilla y con Manel Fuentes como presentador. Junto a la hermana de Andrea Janeiro completan el casting Marta Pombo, Norma Duval, Colate, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Edu Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago.

🟨@antena3com presenta el ESPECTACULAR casting de 'La Caja Amarilla', el nuevo fenómeno internacional, que ya inicia sus grabaciones 🙌🏼Juls Janeiro, Marta Pombo, @Adrian_Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, @anaguerra, @EduAguirre7, Edu Navarrete, Gemma… pic.twitter.com/H0toYpAsbc — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 29, 2026

Los concursantes se enfrentarán a inesperados retos cuando salgan de sus icónicas cajas amarillas en cada una de las entregas del programa. Se trata de un formato donde la presión, la convivencia y la exposición están garantizadas. Julia compartirá protagonismo con otros rostros conocidos en una experiencia cargada de adrenalina, estrategia y sorpresas constantes.

El contraste no puede ser más llamativo: de luchar por borrar su imagen pública a convertirse en parte activa del espectáculo. Un giro que reabre el debate sobre su relación con la fama y deja una pregunta en el aire: ¿cambio de opinión… o nueva etapa calculada?

Hace poco más de un año trascendió que, de acuerdo con la sentencia n.º 10/2025, del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Arcos de la Frontera, "todo aquello relacionado con Julia Janeiro no acaparará los focos". La sentencia decía que aunque sus padres son conocidos públicamente, no implica que la joven también lo sea.

"La actividad pública de sus padres, la exposición mediática que estos hayan llevado a cabo previamente, incluso sobre la propia demandante durante su minoría de edad, no la convierte de manera automática en personaje público, mediante una especie de subrogación legal en la expectación mediática que sus familiares han venido creando previamente. Alcanzada la mayoría de edad, es en todo caso prerrogativa personalísima de la demandante el elegir cuál va a ser su conducta ante los medios de comunicación en el marco del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982", explicaba la sentencia.